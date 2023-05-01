Правильна рідина, норма на день і зневоднення: Комаровський розвіяв основні міфи про водний баланс

Популярні міфи про пиття та їх аналіз

Одне з найпоширеніших тверджень про водний баланс стосується необхідності щодня випивати певну кількість води .

"В американській літературі часто звучить фраза про 8 склянок води. Наші все частіше і частіше говорять про 2 літри води. Проте кількість води, яку ми п'ємо - має компенсувати ту кількість води, яку ми втрачаємо", - наголошує Комаровський.

Адже суть і криється у самій фразі - водний баланс, тобто еквівалент надходження та витрати рідини, пояснює він.

Від чого може залежати втрата води? Наприклад, перераховує Комаровський, від температури навколишнього середовища, від вологості повітря, що вдихається, також пов'язана з тим, як ми потіємо. Крім того, вживання деяких продуктів та ліків може активізувати сечовипускання.

Так, у ситуації, коли втрачається більша кількість води, люди й питимуть більше.

"Звертаю вашу увагу - щоб оцінити, скільки води треба за день, треба знати, скільки ми втрачаємо. А це практично щодня різна цифра", - каже доктор Комаровський.

Ще один міф говорить, що нібито рідина - це вода, і нічого більше.

Насправді все вважається: і молоко, і суп, і чай з кавою, і кавун та яблуко тощо, зазначає лікар.

Поширене також твердження, що людина вже зневоднена, якщо хоче пити. Однак правда полягає в тому, що бажання пити виникає тоді, коли ми відчуваємо дефіцит рідини.

"Адже відчувати потребу в рідині зовсім не означає бути зневодненим. Зневоднення - це коли дефіцит рідини порушує роботу внутрішніх органів", - звертає увагу Комаровський.

Міф про те, нібито з кількістю води не можна перестаратися, на практиці - хибний і навіть шкідливий.

"Надлишкове водне навантаження далеко не таке нешкідливе. Це навантаження на нирки, на серцево-судинну систему і так далі", - каже педіатр.

Відео: доктор Комаровський проаналізував популярні міфи про водний баланс