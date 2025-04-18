Правда про секс на одну ніч, яку ніхто не говорить: що варто знати чоловікам і жінкам

Що таке побачення на одну ніч

Це інтимна зустріч між людьми, які не планують романтичних чи тривалих стосунків. Така практика стала звичною у світі онлайн-знайомств, коли побачення організовуються швидко, без емоційних вкладень.

За словами Віталія Курсіка, для частини людей це - прояв свободи та тілесної автономії. Для інших - крок, що викликає відчуття провини або розчарування.

Як такі побачення сприймають чоловіки та жінки

Чоловіки частіше сприймають такі побачення як розвагу. Але згідно з дослідженнями, після сексу без емоційного зв'язку частина з них також відчуває спустошення чи втрату інтересу до подальших стосунків.

Жінки можуть реагувати складніше. Через гормон окситоцин, який виробляється під час близькості, формується відчуття прихильності навіть без глибокого емоційного зв’язку. Звідси - ризик розчарування.

Що варто пам'ятати про такі зустрічі чоловікам та жінкам

Перш за все - чесність із собою

Це твій свідомий вибір чи спосіб заглушити самотність, біль, втому від складних стосунків? Якщо це спосіб втекти - він навряд чи принесе задоволення.

Узгодження очікувань

Усе, що добровільне, доросле й усвідомлене - ок. Але тільки якщо обидві сторони розуміють формат.

"Не "може, завтра знову побачимось", якщо точно не збираєшся. І не "ми просто друзі", якщо після ночі хочеш більше", - каже експерт.

Безпека - не тільки фізична, але й емоційна

Презервативи, особисті межі, готовність вчасно піти - це теж турбота про себе. І не треба себе засуджувати, якщо емоції після були несподіваними. Ми живі.

Це - не обов'язково шлях до самотності чи "падіння моралі".

Для когось це справді про свободу, задоволення й коротку подорож без обіцянок. Головне - не плутати це з терапією душевних ран.

Наслідки сексу на одну ніч

Психологічні. Тривожність, відчуття, що вас використали, зниження самооцінки

Фізичні. Ризики різних захворювань, які передаються статевим шляхом, вагітність

Соціальні. Осуд або нерозуміння зі сторони друзів/родини

Поради тим, хто хоче спробувати секс на одну ніч

Пам'ятай для чого ти це робиш і не шукай у цьому любов або порятунок від самотності

Відповідальність та захист - навіть, якщо вам не цікаве ім'я партнера, презерватив все одно має бути

Не роби це з колегами або друзями - наслідки можуть бути непередбачуваними та незручними

Не засуджуй себе і не ідеалізуй ситуацію - це просто твій досвід

Не чекай продовження або дзвінка - якщо раптом буде якесь потім - це добре, а ні - це не поразка.

"Якщо ти помічаєш, що випадкові зв’язки - це єдине, на що вистачає ресурсу або сміливості, і глибші зв'язки викликають страх, сумніви чи біль - це вже запрошення подивитися глибше, разом зі спеціалістом", - резюмує Віталій Курсік.