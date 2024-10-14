Що важливіше для схуднення - спорт чи харчування? Дієтолог нарешті розвіяла основний міф

Багато хто вважає, що для схуднення треба проводити багато годин в спортзалі, бо саме тренування є ключовим фактором для зниження ваги. Але чи дійсно це так?
В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) лікар-дієтолог і антивікова експертка Ольга Малліані сказала, чи можливо схуднути взагалі без тренувань.
Багато людей, починаючи шлях до схуднення, зосереджуються на фізичних навантаженнях. Вони проводять години в спортзалі, сподіваючись, що це допоможе їм швидко позбутися зайвого жиру. Але часто результат не відповідає очікуванням.
Ольга розкрила секрет, чому ж так відбувається.
"Проблема в тому, що тренування - це лише частина рівняння. Якщо ви не контролюєте свій раціон, то навіть найінтенсивніші фізичні навантаження можуть не принести бажаного результату", - повідомила експерт.
"Річ у тому, що калорії, які ви спалюєте під час тренування, можуть бути легко компенсовані неправильним харчуванням. Наприклад, одна шоколадка може "з'їсти" всі ваші зусилля на біговій доріжці", - додала вона.
Всім, хто хоче схуднути, важливо розуміти, що процес зниження ваги - це не просто баланс між спожитими і витраченими калоріями, а набагато складніший механізм, у якому беруть участь гормони, робота шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і загальний стан організму, зазначає Малліані.
За словами дієтолога не кожен має можливість регулярно тренуватися через щільний графік, фізичні обмеження або просто небажання займатися спортом. І це нормально. Адже є інший, не менш ефективний шлях до схуднення - це правильне харчування.
"Наше тіло - це складна система, яка потребує енергії для підтримки життєдіяльності. Цю енергію ми отримуємо з їжі. Але якщо ми споживаємо більше калорій, ніж витрачаємо, організм починає відкладати їх у вигляді жиру. Тому, якщо ви хочете схуднути, перший крок - це контроль за тим, що ви їсте", - підкреслила експертка.
Пам'ятайте, що правильне харчування - це не про жорсткі дієти, які змушують вас голодувати. Це про збалансований раціон, який забезпечує ваш організм усіма необхідними нутрієнтами, але при цьому не перевищує вашу добову потребу в калоріях.
Контроль порцій
Навіть корисна їжа може бути шкідливою, якщо її занадто багато. Важливо навчитися слухати своє тіло і зупинятися, коли ви відчуваєте ситість.
Більше овочів і фруктів
Вони містять мало калорій, але багато вітамінів, мінералів і клітковини, що допомагає вам почуватися ситими довше.
Білки - ваші друзі
Вони не тільки допомагають будувати м'язи, але й сприяють швидшому насиченню, що знижує ризик переїдання.
Відмова від швидких вуглеводів
Цукор і борошняні вироби швидко підвищують рівень глюкози в крові, але так само швидко викликають голод після вживання.
Питний режим
Часто ми плутаємо голод зі спрагою. Тому важливо пити достатньо води протягом дня.
За словами Ольги, схуднути без тренувань цілком можливо.
"Так, можна. І це не міф. Правильне харчування та корекція гормонального дисбалансу та налагодження роботи ШКТ може стати основним інструментом у боротьбі з зайвою вагою", - розповіла вона.
Малліані зазначила, що є кілька важливих моментів, які варто врахувати:
Якщо думка про тренування викликає у вас лише стрес, не варто себе змушувати. Зосередьтеся на тому, що вам подобається і також зверніться до свого лікаря, щоб бути впевненим, що у вас все гаразд з гормонами та ШКТ.
Харчування - це потужний інструмент, і якщо ви навчитеся правильно його використовувати, результати не змусять себе чекати, резюмувала дієтолог.
Нагадаємо, що до цього дієтолог розповіла, як жити довго та щасливо в Україні.
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