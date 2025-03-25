"Працюють вже давно". Лікар розповіла, коли з'явиться універсальна вакцина проти грипу

Чи змінюють склад вакцин кожного року

За словами лікаря, склад вакцин не міняється щороку.

"Інколи ми бачимо, що кілька років поспіль ті ж чотирьохвалентні вакцини можуть бути. Кілька років після пандемічного грипу ми застосовували вакцину, яка містила цей варіант. Тобто вірус цей був небезпечним, він продовжував циркулювати, оскільки він циркулював, то якраз входив до складу вакцин", - розповіла експерт.

Загалом всі інші варіанти вакцин змінюються і це відстежується центрами грипу, які є в багатьох регіонах світу.

Зокрема, та вакцина, яка з'являється наступного року вже адаптована до тих вірусів, які з'явилися.

Інфекціоніст додала, що повністю не збігів вакцини з вірусом практично не буває. Однак, інколи бувають певні відмінності одного з вірусів. Мова йде про вірус грипу А H3N2, який може швидше змінюватися.

"Вакцини, які ми застосовуємо, все-таки достатньо ефективні навіть в умовах такої швидкої мінливості вірусу грипу", - додала Алла Волоха.

Чи створять універсальну вакцину

Лікар-імунолог пояснила, що над такою вакциною вчені "працюють вже давно". Важливо, щоб вона була безпечною для організму.

"Мені складно сказати, наскільки швидко вона з'явиться і як довго вона буде універсальною проти всіх вірусів грипу, зважаючи на таку його мінливість. Поки що складно сказати", - зазначила вона.

Розробки вакцини вже проводяться, за словами лікаря, вже є публікації в літературі. Однак, наразі невідомо, чи будете нова вакцина універсальною проти всіх вірусів грипу.

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