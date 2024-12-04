"Працює аналогічно Ozempik". Названо ефективний напій для схуднення

Чи можна схуднути без виснажливих фізичних тренувань? Виявляється, що так. Для цього достатньо зробити фруктовий напій, який допоможе скинути кілограми.

Як саме його приготувати та що потрібно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтологині.

Як зробити напій, який діє, як Оземпік

Дієтолог Кортні Кассіс повідомила, що фруктовий напій може діяти як натуральний Ozempic, забезпечуючи відчуття ситості протягом тривалого часу та знижуючи апетит.

Оземпік - це препарат, який спочатку призначався для боротьби з діабетом 2 типу, а тепер він часто використовується для боротьби з ожирінням, сприяючи тривалому контролю ваги. Однак, як і будь-який препарат, він має побічні ефекти, включаючи нудоту, блювоту, діарею, біль у животі та запор.

За словами експертки, природною альтернативою є "натуральний фруктовий напій Ozempic".

"Коли ви розумієте, що клітковина може мати ефект, подібний до Ozempik, ви п’єте її щодня і бачите більше результатів за два тижні, ніж за два роки", - сказала Кортні.

Дієтолог поділилася рецептом напою для схуднення з п’яти інгредієнтів: води, насіння чіа, замороженої малини, лимонного соку та кокосової води.

Інгредієнти:

1 стакан води

1/4 склянки насіння чіа

1/2 склянки замороженої малини

2 столові ложки лимонного соку

3 склянки кокосової води

Налийте воду в чашку блендера. Додайте насіння чіа та перемішайте. Додайте решту інгредієнтів: лимонний сік, заморожену малину і кокосову воду. Все перемішайте і випийте відразу після приготування.