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Працівники Bihus Info вживали наркотики: у мережі з'явилося відео, Бігус відреагував

Україна, Середа 17 січня 2024 10:19
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Працівники Bihus Info вживали наркотики: у мережі з'явилося відео, Бігус відреагував Оператори Bihus.Info вживали наркотики на корпоративі (скриншот)
Автор: Юлія Гаюк

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому співробітники розслідувального видання Bihus Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Уже відомо, що за ними кілька місяців стежили. У результаті відео з вечірки "злили" в мережу. Денис Бігус уже дав коментар.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про скандал на цю мить.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: відео з YouTube-каналу "Bihus.Info", Facebook-дописи директорки "Інституту масової інформації" Оксани Романюк, кореспондентки "Бабеля" Ганни Мамонової та фактчекерів з організації "НотаЄнота".

Скандальне відео потрапило в мережу

На YouTube-каналі "Народна правда" з'явилося відео з записами розмов співробітників медіа. Вони обговорюють купівлю та вартість наркотичних речовин.

"Поставник" також розповів присутнім на вечірці, що робити з речовинами, які замовили "клієнти". Ймовірно, телефонні діалоги були записані впродовж певного проміжку часу.

В одній з розмов співробітниця Bihus Info зазначила, що "замовляє" наркотики на корпоратив з колегами.

У будиночку, де святкували корпоратив, були встановлені камери спостережень. На кадрах видно, як працівники видання нібито вживають наркотичні речовини.

Реакція Дениса Бігуса

Денис Бігус - це український журналіст, кореспондент міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP, а також доброволець у лавах ЗСУ з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Після публікації скандального відео його реакція не забарилася.

"Я не писав відео на цьому каналі два роки. Два роки я сидів по якихось ямах по всій лінії (фронту - ред.), повернувся тільки от під Новий рік. І перше, що я тепер повинен зробити, це якось виправдовуватися за цілком дорослих людей, які у свій вільний час виявилися, буду відвертим, довбо**бами", - сказав Бігус.

Він зазначає, що наркотичні речовини на вечірку принесли не журналісти видання, а оператори.

"По-перше, їм прослуховували телефони, де вони обговорювали, що їм потрібно купити, бо без "цього" вони корпоратив не вивезуть. По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру та зняли безпосередньо процес вживання", - каже журналіст.

Денис додав, що всіх причетних до скандалу вже звільнено.

Згодом Денис Бігус записав ще одне відео. У ньому він розповів, що за членами команди медіа довгий час стежили.

"Це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Це системне й тривале переслідування для дискредитації роботи команди, яку вона робила протягом років. Я не знаю, яким чином ця історія повинна дискредитувати наш контент", - каже Бігус.

Він зазначив, що такі випадки трапляються не вперше. Проте історію із вживанням наркотиків називає втручанням у глибоко приватне життя.

"Учасники шкодять лише собі. Соціальної загрози, так би мовити, не несуть. Я можу бути скільки завгодно злим на героїв цього відео. Я маю повне право бути злим. Але я маю й повне право спитати спецслужб: ви поїхали з глузду?" - говорить журналіст.

Реакція медіаспільноти

Директорка ГО "Інститут масової інформації" Оксана Романюк написала, що вбачає в цьому тиск на журналістів.

"Якщо сьогодні до вечора не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, це буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Цілеспрямоване полювання на медіа, стеження, запис прихованого відео - неприпустимі в демократичній країні", - висловилася медійниця.

Вона порівняла такі випадки з часами, коли президентом України був Віктор Янукович.

Працівники Bihus Info вживали наркотики: у мережі з'явилося відео, Бігус відреагував

Скриншот

Кореспондентка видання "Бабель" Ганна Мамонова також виступила проти стеження за командою Дениса Бігуса.

"Ті, хто виклав відео про бігусів, - гі*но. Хто замовив бігусів - гі*но. Хто сидить і намотує на кулак соплі з моралі - яке ж ви гі*но. Оператори, які жрали те гі*но, - гі*но. Краще б ви зробили те, що сказав Денис Бігус", - написала вона.

Працівники Bihus Info вживали наркотики: у мережі з'явилося відео, Бігус відреагував

Скриншот

Фактчекери з організації "НотаЄнота" дійшли висновку, що метою "зливу" була дискредитація журналістів.

"До журналістів намагаються приліпити вживання наркотиків і нібито підкріплюють це відеозаписом. На записі видно, що журналісти нічого не вживають. Вживають ті, хто зазвичай за кадром - оператори. Але люди, які запустили цей вкид, добре розуміли, що слід дискредитувати саме журналістів. Ще один прийом, який використовують: "підміна понять". На відео хтось щось вживає, вам кажуть "це журналісти". Підміну зроблено", - написали медійники.

Працівники Bihus Info вживали наркотики: у мережі з'явилося відео, Бігус відреагував

Скриншот

Наразі реакцій ні зі сторони влади, ні зі сторони спецслужб не було.

Раніше ми розповідали про те, що родина Гринкевичів намагалася підкупити журналістів через поїздки в "золотому" вагоні "Укразалізниці".

А ще ми повідомляли про те, що помер маріупольський журналіст Юрій Некрасовський, якого врятували під час російського вторгнення

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