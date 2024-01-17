Працівники Bihus Info вживали наркотики: у мережі з'явилося відео, Бігус відреагував

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому співробітники розслідувального видання Bihus Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Уже відомо, що за ними кілька місяців стежили. У результаті відео з вечірки "злили" в мережу. Денис Бігус уже дав коментар.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: відео з YouTube-каналу "Bihus.Info", Facebook-дописи директорки "Інституту масової інформації" Оксани Романюк, кореспондентки "Бабеля" Ганни Мамонової та фактчекерів з організації "НотаЄнота".

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про скандал на цю мить.

Скандальне відео потрапило в мережу

На YouTube-каналі "Народна правда" з'явилося відео з записами розмов співробітників медіа. Вони обговорюють купівлю та вартість наркотичних речовин.

"Поставник" також розповів присутнім на вечірці, що робити з речовинами, які замовили "клієнти". Ймовірно, телефонні діалоги були записані впродовж певного проміжку часу.

В одній з розмов співробітниця Bihus Info зазначила, що "замовляє" наркотики на корпоратив з колегами.

У будиночку, де святкували корпоратив, були встановлені камери спостережень. На кадрах видно, як працівники видання нібито вживають наркотичні речовини.

Реакція Дениса Бігуса

Денис Бігус - це український журналіст, кореспондент міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP, а також доброволець у лавах ЗСУ з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Після публікації скандального відео його реакція не забарилася.

"Я не писав відео на цьому каналі два роки. Два роки я сидів по якихось ямах по всій лінії (фронту - ред.), повернувся тільки от під Новий рік. І перше, що я тепер повинен зробити, це якось виправдовуватися за цілком дорослих людей, які у свій вільний час виявилися, буду відвертим, довбо**бами", - сказав Бігус.

Він зазначає, що наркотичні речовини на вечірку принесли не журналісти видання, а оператори.

"По-перше, їм прослуховували телефони, де вони обговорювали, що їм потрібно купити, бо без "цього" вони корпоратив не вивезуть. По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру та зняли безпосередньо процес вживання", - каже журналіст.

Денис додав, що всіх причетних до скандалу вже звільнено.

Згодом Денис Бігус записав ще одне відео. У ньому він розповів, що за членами команди медіа довгий час стежили.

"Це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Це системне й тривале переслідування для дискредитації роботи команди, яку вона робила протягом років. Я не знаю, яким чином ця історія повинна дискредитувати наш контент", - каже Бігус.

Він зазначив, що такі випадки трапляються не вперше. Проте історію із вживанням наркотиків називає втручанням у глибоко приватне життя.

"Учасники шкодять лише собі. Соціальної загрози, так би мовити, не несуть. Я можу бути скільки завгодно злим на героїв цього відео. Я маю повне право бути злим. Але я маю й повне право спитати спецслужб: ви поїхали з глузду?" - говорить журналіст.

Реакція медіаспільноти

Директорка ГО "Інститут масової інформації" Оксана Романюк написала, що вбачає в цьому тиск на журналістів.

"Якщо сьогодні до вечора не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, це буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Цілеспрямоване полювання на медіа, стеження, запис прихованого відео - неприпустимі в демократичній країні", - висловилася медійниця.

Вона порівняла такі випадки з часами, коли президентом України був Віктор Янукович.

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Кореспондентка видання "Бабель" Ганна Мамонова також виступила проти стеження за командою Дениса Бігуса.

"Ті, хто виклав відео про бігусів, - гі*но. Хто замовив бігусів - гі*но. Хто сидить і намотує на кулак соплі з моралі - яке ж ви гі*но. Оператори, які жрали те гі*но, - гі*но. Краще б ви зробили те, що сказав Денис Бігус", - написала вона.

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Фактчекери з організації "НотаЄнота" дійшли висновку, що метою "зливу" була дискредитація журналістів.

"До журналістів намагаються приліпити вживання наркотиків і нібито підкріплюють це відеозаписом. На записі видно, що журналісти нічого не вживають. Вживають ті, хто зазвичай за кадром - оператори. Але люди, які запустили цей вкид, добре розуміли, що слід дискредитувати саме журналістів. Ще один прийом, який використовують: "підміна понять". На відео хтось щось вживає, вам кажуть "це журналісти". Підміну зроблено", - написали медійники.

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Наразі реакцій ні зі сторони влади, ні зі сторони спецслужб не було.