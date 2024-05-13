Прапор України замість мішка. У Києві двірник здійснив наругу над державною символікою: подробиці скандалу

В одному з районів Києва двірник використав прапор України, як "мішок" для скошеної трави. Така скандальна подія викликала резонанс у соціальних мережах і стала приводом для обговорення серед користувачів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Вадима Бондаренка у Facebook, TrueUA, Кримінальний кодекс України.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю подію.

Повідомлення про наругу над державною символікою

Про скандальну подію розповів у своєму Facebook військовослужбовець Збройних сил України Вадим Бондаренко.

"Прошу максимальний репост!!! Ви там в край о***ли чи безсмертні?!! Прошу репосту та пояснень. Це так тепер робиться, в державний прапор траву збирають?! Ви, в загалі, в курсі, що люди життя своє віддають за те, щоб цей прапор майорів над Україною?" - написав захисник нашої держави.

Він наголосив також, що це - наруга над державною символікою.

Виходячи з того, що боєць ЗСУ окрім Київської міської ради тегнув у своїй публікації також і Деснянську районну державну адміністрацію, подія сталась саме в Деснянському районі столиці.

Допис Вадима Бондаренка (скріншот: facebook.com/Vadym Bondarenko)

На місце події були викликані представники правоохоронних органів.

Речовий доказ (фото: facebook.com/Vadym Bondarenko)

Дещо згодом дружина військового у коментарі журналістам уточнила, що нині тривають слідчі дії щодо "інциденту з державним прапором України" за участі комунальника.

Сам Бондаренко у коментарі під одним із перепостів уточнив, що подія трапилась на Троєщині (в Деснянському районі) неподалік АТБ і навіть виклав координати локації на мапі.

Локація, де трапився скандальний випадок (скріншот: google.com/maps)

Варто зазначити, що згідно зі статтею 338 Кримінального кодексу України, публічна наруга над державними символами України (прапором, гербом або гімном) карається:

штрафом від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

пробаційним наглядом на строк до трьох років

позбавленням волі на строк до трьох років

Реакція користувачів на скандальну подію

Після того, як інформація про цю подію з'явилась у мережі, її почали активно перепощувати й коментувати.

Користувачі, знайомі із ситуацією, уточнили навіть, що наругу над прапором помітила дружина Вадима Бондаренка (при цьому вона була шокована тим, що велика кількість людей проходили повз і не звернули на це жодної уваги).

Вона ж і викликала поліцію, після чого військовий зробив відповідний допис.

У коментарях під публікаціями щодо такої ситуації українці здебільшого обурюються:

"Що у людей в голові? І наскільки можна почувати себе безкарно, витворяючи таке з нашим прапором в період війни за Україну?

"Я не знаю, кому прийшло в голову використати прапор, як мішок для скошеної трави, але ця людина має відповісти за наругу над національним символом"

"Треба спочатку думати, а потім робити!"

"Жах"

"Жесть якась, шок просто"

Водночас можна зустріти й такі думки громадян: