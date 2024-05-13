Прапор України замість мішка. У Києві двірник здійснив наругу над державною символікою: подробиці скандалу
В одному з районів Києва двірник використав прапор України, як "мішок" для скошеної трави. Така скандальна подія викликала резонанс у соціальних мережах і стала приводом для обговорення серед користувачів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю подію.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Вадима Бондаренка у Facebook, TrueUA, Кримінальний кодекс України.
Повідомлення про наругу над державною символікою
Про скандальну подію розповів у своєму Facebook військовослужбовець Збройних сил України Вадим Бондаренко.
"Прошу максимальний репост!!! Ви там в край о***ли чи безсмертні?!! Прошу репосту та пояснень. Це так тепер робиться, в державний прапор траву збирають?! Ви, в загалі, в курсі, що люди життя своє віддають за те, щоб цей прапор майорів над Україною?" - написав захисник нашої держави.
Він наголосив також, що це - наруга над державною символікою.
Виходячи з того, що боєць ЗСУ окрім Київської міської ради тегнув у своїй публікації також і Деснянську районну державну адміністрацію, подія сталась саме в Деснянському районі столиці.
Допис Вадима Бондаренка (скріншот: facebook.com/Vadym Bondarenko)
На місце події були викликані представники правоохоронних органів.
Речовий доказ (фото: facebook.com/Vadym Bondarenko)
Дещо згодом дружина військового у коментарі журналістам уточнила, що нині тривають слідчі дії щодо "інциденту з державним прапором України" за участі комунальника.
Сам Бондаренко у коментарі під одним із перепостів уточнив, що подія трапилась на Троєщині (в Деснянському районі) неподалік АТБ і навіть виклав координати локації на мапі.
Локація, де трапився скандальний випадок (скріншот: google.com/maps)
Варто зазначити, що згідно зі статтею 338 Кримінального кодексу України, публічна наруга над державними символами України (прапором, гербом або гімном) карається:
- штрафом від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
- пробаційним наглядом на строк до трьох років
- позбавленням волі на строк до трьох років
Реакція користувачів на скандальну подію
Після того, як інформація про цю подію з'явилась у мережі, її почали активно перепощувати й коментувати.
Користувачі, знайомі із ситуацією, уточнили навіть, що наругу над прапором помітила дружина Вадима Бондаренка (при цьому вона була шокована тим, що велика кількість людей проходили повз і не звернули на це жодної уваги).
Вона ж і викликала поліцію, після чого військовий зробив відповідний допис.
У коментарях під публікаціями щодо такої ситуації українці здебільшого обурюються:
- "Що у людей в голові? І наскільки можна почувати себе безкарно, витворяючи таке з нашим прапором в період війни за Україну?
- "Я не знаю, кому прийшло в голову використати прапор, як мішок для скошеної трави, але ця людина має відповісти за наругу над національним символом"
- "Треба спочатку думати, а потім робити!"
- "Жах"
- "Жесть якась, шок просто"
Водночас можна зустріти й такі думки громадян:
- "Коли "державні "мужі" і вся квартальська братія топчеться по нашому, залитому кров'ю України, прапору - питати у якихось двірників про цей глум марна справа!!!"
- "Якщо будете чмирити двірників, потонете в гі*ні, бо всі блогери, айтішники та недоріелтори. Що було, в те й загорнув"
- "Тепер в нас, може, буде як в Америці. Старі прапори складати в спеціальне відерце і потім з почестями всі разом утилізовувати"
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як під Миколаєвом чоловік вимагав зняти з магазину український прапор.
Читайте також про скандал через зірваний з могили Героя прапор.