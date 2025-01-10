Prada хоче купити бренд Versace: що відомо

Італійська компанія Prada може стати одним з потенційних покупців бренду Versace, який входить до складу групи Capri Holdings.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на газету Il Sole 24 Ore .

Так, повідомляється, що компанія активно вивчає доцільність угоди з Citigroup, залученою як консультант.

У листопаді 2024 року спроба створення американського люксового конгломерату, здійснена через угоду на суму 8,5 мільярд доларів між Tapestry, який володіє брендом Coach, та Capri Holdings, власником Michael Kors, не увінчалася успіхом. Після цього керівництво Capri почало вивчати можливість продажу своїх активів, серед яких бренди Versace та Jimmy Choo.

За інформацією Reuters, компанія Capri залучила Barclays для оцінки можливих стратегічних шляхів, включаючи повний продаж своєї групи.

Модний дім Prada, відомий своїм елегантним і стриманим стилем під керівництвом Міуччі Пради, продовжує демонструвати стійке зростання, попри зниження глобального попиту на предмети розкоші. В третьому кварталі минулого року його продажі зросли на 18%, завдяки бренду Miu Miu, який показав річне зростання на 97%.

Prada може викупити Versace (фото: Getty Images)

Versace, що славиться сміливими дизайнами, розкішними принтами та культовим елементом стилю у вигляді голови Медузи Горгони, заснований Джанні Версаче у 1978 році та тепер очолюваний його сестрою Донателлою Версаче як креативним директором, приніс Capri близько 1 мільярд доларів виручки минулого року, що складає п’яту частину від загальних доходів групи, які склали 5,2 мільярда доларів.

У листопаді 2024 року компанія Capri оголосила про значніше, ніж очікувалося, скорочення квартальних доходів, що стало наслідком помилок у бюджетному плануванні та загального спаду попиту на розкішні товари в усьому світі.

Можливе злиття Prada та Versace створить новий союз двох легендарних брендів, що може стати важливою віхою в історії світової моди. Prada, яка демонструє успіх навіть під час економічних труднощів у галузі, матиме можливість зміцнити свої позиції на ринку розкішних товарів, доповнивши свій портфель яскравим і популярним брендом Versace.