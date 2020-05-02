Позволит не каждый: сколько в Украине стоит лечение от коронавируса

Коронавирус в Украине по состоянию на 2 мая диагностирован более чем у 11 тысяч человек. Многие из них находятся в больничных койках и проходят интенсивную терапию. Врач, вернувшийся из Италии, где пребывал на гуманитарной миссии, рассказал, сколько стоит лечение от COVID-19 в Украине.

По расчетам украинского врача Николая Рыхлицкого полный курс лечения от коронавируса в украинской больнице обходится в среднем 30 тысяч гривен. При этом расходы по лечению коронавируса берет на себя государство. Правда, часть расходов все равно придется брать родным пациента.

"У нас есть противомалярийный "Плаквенил", который государство обеспечивает. Он назначается всем пациентам с подтвержденным диагнозом (назначается в зависимости от формы протекания болезни). Еще может какие-то антибиотики, но не брендовых производителей (за счет государства). Где-то процентов 30 на 70 финансирования поступает соответственно от государства и самого пациента", - рассказывает врач в интервью "Главкому".

Он объяснил, что госпитализированному больному, кроме наборов для катетеризации центральных вен в реанимации и средств для измерения артериального давления в аорте, предстоят расходы на уход, под которыми понимается замена трубок, покупка специальной герметической системы респирации, специальных дыхательных фильтров (не менее 2−3 единиц), специальных одноразовых масок и одноразовых устройств для инвазивной вентиляции легких.

"И если антибиотиками вас наверняка обеспечат, то расходы на питание, возможно, придется покрыть дополнительно", - добавил медик.

Стоит отметить, что врач также прокомментировал необходимость ношения маски.

"Я считаю, что целесообразно (носить на улице). Потому что уровень сознания людей разный, осведомленности так же. Поэтому желательно, чтобы носили все. В чем польза маски? К сожалению, инкубационный период бессимптомно у 90% инфицированных. По крайней мере об этом говорят иностранные исследователи. Инфицированный пациент, человек, который считает себя здоровым, без маски распространяет вирус быстрее и обильнее, в маске, конечно, последствия будут меньше", - добавил медики.

Напомним, что коронавирус может вызвать серьезные осложнения даже у здорового человека.