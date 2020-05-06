Познер развенчал миф о "братских народах" и дал характеристику Путину

Владимир Познер (скриншот youtube.com/Первый канал)

Владимир Познер в интервью Дмитрию Гордону высказался об отношении украинцев к россиянам

Владимир Познер в интервью Дмитрию Гордону заявил, что не считает россиян и украинцев "братскими народами", а также объяснил феномен кремлевской пропаганды.

Российский телеведущий и журналист также ответил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", считает ли он президента РФ Владимира Путина негодяем.

"Насчет "братского народа". Вы знаете, я бывал в Украине довольно много до того, как все это произошло. У меня не было ощущения, что это братский народ", - признался Познер.

Он подчеркнул, что в Украине слово "москали" существовало безусловно, и не на пустом месте.

"Украина же стала частью России не потому, что она к этому стремилась - у нее было безвыходное положение. Были поляки, католицизм, были очень опасные ситуации. И она в какой-то степени, как и Грузия, между прочим, была вынуждена стать частью России. Но ведь еще Мазепа, и многие другие, были против. Многие в Украине не считали себя "младшими братьями". Никак. Поэтому мне кажется, что это вот "братское" - это часть советской пропаганды", - заявил Познер.

Журналист отметил, что на самом деле народы никакие не "братские".

"Как только получили возможность уйти - тут же, не раздумывая, ушли все. Ни одного "братского народа", никто не сказал: "Нет-нет, мы хотим остаться!" Поэтому насчет "братского народа"... да, много близкого, языки похожи, одна религия, ну и что, вот в Болгарии такая же религия. Ну и что, не в этом ведь дело. На самом деле, как мне кажется, если были бы "братскими народами" - всего этого бы не было. Не были "братскими" и не являются таковыми", - констатировал российский журналист.

Познер добавил: "И думаю, все то, что произошло, конечно, на долгие долгие годы отношения между Украиной и Россией не будут не то, чтобы близкими, а эмоционально не будут близкими. Это так".

В то же время на уточняющий вопрос Гордона российский телеведущий отказывается давать президенту РФ негативную характеристику и называть негодяем.

"Вот сегодня кровь пролегла между двумя народами, при этом (в Украине) нет плохого отношения к русскому языку и культуре, а конкретно к российскому руководству, которое вбило кол в отношения. Считаете ли вы Путина негодяем?", - спросил Гордон.

Познер заявил, что таковым российского президента не считает.

"Я понимаю вашу точку зрения, наверняка она не только у вас. Но я с ней не согласен", - сказал он.

Также Познер высказался относительно российской пропаганды, объяснив ее эффективность - профессиональностью.

"Научились находить те слова, доводы, те рассуждения, которые падают на определенную почву. Она намного более профессиональная, нежели советская, намного, и надо отдать должное. Скажем, такое телевизионное образование, как РТ... но работают-то они очень профессионально", - резюмировал Познер.

Видео: Владимир Познер в интервью Дмитрию Гордону развенчал миф о "братских народа" и высказался о российской пропаганде

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