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На позитиве. Появилось видео, как бойцы ВСУ готовят завтрак под обстрелами

ВСУ вынуждены готовить себе еду во время бомбардировок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники не теряют боевого духа и позитива даже во время обстрелов на линии фронта. Они с улыбкой готовят себе еду, несмотря на всю критичность ситуации.

Видео приготовления трапезы показал телеканал СТБ.

Видео завтрака наших защитников

В ролике показано, как военные делают себ завтрак. На фоне этого слышны обстрелы и взрывы. Также бойцы готовят жареную картошку на сале на костре. Мужеству наших воинов можно позавидовать, они сохраняют позитив во всем!

В комментариях украинцы пожелали приятного аппетита нашим защитникам и поблагодарили их за то, что они борются с захватчиками.

  • Смачного вам, рідненькі. Нехай Господь благословить вас усіх рясно і пошле здоров'я та ангела охоронця. Господи Боже наш єдиний почуй наші молитви і прийди з допомогою нашим воїнам. Візьми їх під свою охорону та захисти їх від кулі та всякої іншої небезпеки для душі і тіла.
  • Смачного, хлопці!! Боже, одведи й заступи, спаси й сохрани наших захисників, наших дітей, нашу країну.
  • Хлопці, удачі вам. Весь український народ стоїть перед вами на колінах...Ви тільки тримайтеся.
  • Ви найкращі. Нехай Бог береже вас і захищає від ворога. А ви всіх нас захищаєте. Тримайтеся рідненькі сили вам і терпіння.
  • Наші хазяйновиті, наші найкращі. Все життя будемо вам дякувати, ви наші герої, ви наші захисники. Борони вас Боже від ворога, спаси і відведи.

Как мы ранее писали, украинские военные придумывают разные средства для уничтожения российских оккупантов. В частности, пригодятся в этом случае становятся и обычные дроны.

Также украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.

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