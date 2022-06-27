На позитиве. Появилось видео, как бойцы ВСУ готовят завтрак под обстрелами

Украинские защитники не теряют боевого духа и позитива даже во время обстрелов на линии фронта. Они с улыбкой готовят себе еду, несмотря на всю критичность ситуации.
Видео приготовления трапезы показал телеканал СТБ.
В ролике показано, как военные делают себ завтрак. На фоне этого слышны обстрелы и взрывы. Также бойцы готовят жареную картошку на сале на костре. Мужеству наших воинов можно позавидовать, они сохраняют позитив во всем!
В комментариях украинцы пожелали приятного аппетита нашим защитникам и поблагодарили их за то, что они борются с захватчиками.
Как мы ранее писали, украинские военные придумывают разные средства для уничтожения российских оккупантов. В частности, пригодятся в этом случае становятся и обычные дроны.
Также украинские военные "модернизировали" ракеты с российского Ка-52. Теперь они бьют по оккупантам.