Дієта №1, яка сприяє здоровому і довгому життю

Дотримання дієти, багатої на рослинний білок, може стати важливим кроком на шляху до здорового та довгого життя. Дослідження показують, що рослинні джерела білка не лише підтримують оптимальний рівень енергії, але й допомагають знизити ризик розвитку хронічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.

Що варто знати

Дієтолог Карла Ернандес розповів, що споживання більшої кількості білків рослинного походження пов’язане зі здоровим старінням. Рослинна дієта може допомогти людям жити довше та залишатися здоровішими, знижуючи ризик захворювань, пов’язаних із віком.

Дієти з високим вмістом рослинних білків також, як правило, містять більше клітковини, антиоксидантів, фітохімічних речовин і корисних жирів порівняно з дієтами, багатими тваринними білками.

Кожен із них може сприяти покращенню метаболічного здоров’я, зменшенню запалення та загальному зниженню ризику захворювання.

Дослідження показують, що заміна лише однієї порції червоного м’яса на день рослинними білковими продуктами, такими як бобові та цільні зерна, може бути пов’язана зі зниженням ризику передчасної смерті на 7-19%.

Бобові та квасоля зазвичай забезпечують від 7 до 15 г білка на пів склянки.

Під час дослідження за участю 3721 людини було виявлено, що коли люди замінюють 3% або більше щоденних калорій тваринного або молочного білка білком рослинного походження, їхні шанси на здорове старіння збільшуються на 22%.

Що допомагає боротися із запаленням

Рослинні джерела білка, такі як соя, сочевиця, кіноа та насіння, наповнені такими антиоксидантами, як вітаміни С і Е та бета-каротин. Ці поживні речовини допомагають захистити клітини від пошкоджень і зменшити запалення, що є ключовими факторами здорового старіння.

Рослинні білки також містять інші потужні сполуки, такі як флавоноїди та поліфеноли, які допомагають підтримувати здоров’я серця, зменшують запалення та можуть допомогти запобігти віковим захворюванням, таким як хвороба Альцгеймера.

Сприяючи відновленню клітин і підтримці імунної функції, ці рослинні білки відіграють важливу роль у підтримці довголіття та загального добробуту.

Разом із силовими тренуваннями збільшення споживання білка може допомогти уповільнити втрату м’язів.

Зокрема, соя, сейтан , темпе, сочевиця та гарбузове насіння є чудовими джерелами лейцин -, ключової амінокислоти для стимуляції синтезу м’язового білка.

Як споживати більше рослинного білка

Розподіліть споживання білка протягом дня

Можна розподілити споживання білка між усіма прийомами їжі та закусками, щоб максимізувати синтез білка в м’язах. Це означає, що ви будете отримувати достатню кількість білка під час сніданку, а не лише за вечерею.

Додайте більше квасолі та бобових

Щоб отримати більше білка та поживних речовин, додавайте квасолю та бобові до рагу, супів і навіть салатів.

Експериментуйте з соєвими продуктами

Тофу є чудовим джерелом білка - пів склянки містить близько 22 грамів. Ви можете додавати його до смажених і солоних страв.