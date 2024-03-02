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Поживний і здоровий перекус. Дієтолог назвала 5 правил корисного бутерброда

Як зробити корисний бутерброд (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У більшості людей бутерброд асоціюється зі шкідливою їжею, оскільки за класичним рецептом він містить ковбасу, майонез чи кетчуп, а в його основі білий хліб. Втім, є варіанти, коли бутерброд може бути дієтичним, корисним і при цьому смачним.

Про те, як приготувати корисний бутерброд, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Як зробити бутерброд корисним

"Якщо ви любите бутерброди, то зробіть їх корисними. Для цього головне підібрати правильні інгредієнти", - каже дієтолог.

Вона ділиться кількома правилами корисного бутерброду:

  • хліб для бутерброда повинен бути з цілозернового борошна
  • додайте важливий компонент - м’ясо, рибу або птицю. Найкраще - у відварному вигляді, приготовану на парі або запечену
  • ніяких соусів і майонезу. "Спеціальні" соуси дуже калорійні і часто не дуже натуральні. Якщо хочеться, то використовуйте змішане з зеленню авокадо або трохи гірчиці
  • не забуваємо про зелень і овочі - чим більше, тим краще. Вони збільшать об’єм і краще наситять
  • для смаку можна покласти пряну зелень, але в міру

"У такому вигляді поживний бутерброд може бути варіантом перекусу. Не рекомендую їсти бутерброди на ніч", - додає Фус.

Чим начиняти корисний бутерброд (скриншот)

Також дієтолог наголошує, що людям, які намагаються схуднути треба обмежуватись у їжі грамотно і чітко розуміти від яких продуктів відмовлятись. Якщо людина просто їстиме менше, то вона може створити дефіцит необхідних мінералів і вітамінів, а це порушить нормальну роботу організму.

Тому Фус радить спершу звернутись до дієтолога за консультацією, а тоді оновлювати свій раціон.

 

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