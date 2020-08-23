Пожары в Калифорнии сняли из космоса: шокирующие снимки

Шокирующие снимки масштабных пожаров в Калифорнии, которые были сделаны с Международной космической станции, появились в сети. Их опубликовал американский астронавт НАСА Крис Кэссиди в социальной сети Twitter.

"Спасибо всем пожарным и представителям служб чрезвычайных ситуаций, которые круглосуточно работают в попытках потушить эти пожары. Мои мысли и молитвы со всеми пострадавшими в этих районах", - написал под снимками Кэссиди.

На них видно масштаб задымления из-за которых гибнет не только великолепная природа, но также и люди. По подсчетам, охваченная огнем территория превышает размеры штата Род-Айленд.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсон отметил, что местные бригады тушат более полутысячи пожаров, но этого все равно недостаточно, поэтому он вынужден был обратиться за помощью к Канаде и Австралии.

Сильная задымленность ощутимо ухудшила качество воздуха, а опасность для здоровья значительно усиливает коронавирусная пандемия. Особенно это касается тех людей, которые страдают дыхательной недостаточностью либо воспалением слизистой оболочки полости.

Пожары в Калифорнии (фото: twitter.com/Astro_SEAL)

Напомним, что Трамп приказал оказать федеральную помощь Калифорнии из-за масштабных пожаров.

Также РБК-Украина писало, что на юге Франции вспыхнул лесной пожар, из-за которого эвакуировали 2700 человек.