Пожар в природном парке под Одессой: в огне погибли уникальные животные и птицы

Пожар под Одессой на территории Нижнеднестровского национального природного парка произошел 1 апреля, и пожарные боролись с пламенем весь день. В результате инцидента выгорело 10 гектар уникальной природной экосистемы с многочисленными птицами.

Правоохранители рассказали, что пернатые как раз высиживали в гнездах птенцов.

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровского отдела полиции в Одесской области 3 апреля.

Сведения внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 252 (умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда) УК.

Также в рамках досудебного следствия назначен ряд экспертиз, проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к возгоранию.

В полиции напомнили, что до 15 июня в экосистемах введен режим тишины - нельзя шуметь или иным образом нарушать покой лесных обитателей.

По данным ГСЧС, только за минувшие сутки по стране произошло 943 случая возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах.

"Учитывая угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе", - говорится на сайте ГСЧС.

Пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке - выгорело 10 га уникальной экосистемы (Фото: 7kanal.com.ua)

Категорически запрещается:

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

"Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба", - призвали спасатели.

Ранее мы писали, что в феврале в этом природном парке уже был масштабный пожар - тогда возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени, а северный ветер раздул огонь вдоль лимана.

Местные жители подозревают, что часто к таким инцидентам приводят умышленные поджоги, которые устраивают браконьеры, чтобы согнать животных к нужному месту.