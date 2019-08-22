Пожар в "Токио Стар": в огне погибла пара из Киева, которая собиралась пожениться

Во время пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе погибла молодая влюбленная пара из Киева. Ребята после отдыха на море заехали всего на одни сутки в город, чтобы встретиться с друзьями и погулять. Единственная ночь в Одессе оказалась для них роковой. Они погибли, держась за руки, сообщает ТСН.

24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита работали в элитном ресторане в Киеве поварами. Там они познакомились и начали встречаться. Через несколько месяцев они решили вместе провести отпуск на море, а после возвращения в Киев Евгений собирался сделать Маргарите предложение и повести ее в ЗАГС.

"Он о ней все говорил: "Маргарита, Маргариточка". Она к нам в гости приезжала, мы дружили, все было хорошо. Он хотел жениться. Все время говорил мне: "Аня, приедем с моря, поженимся". Он был очень влюблен в Маргариту. Думаю, что и она в него, потому что они даже умерли, держа друг друга за руки", - рассказала сестра погибшего.

В тот роковой день они решили остаться в Одессе, чтобы погулять. Друг, с которым они провели время в городе, предлагал остаться у него, но Евгений ответил, что хотел бы побыть наедине с любимой.

"В 23:16 они еще были на связи, а рано утром мне позвонил друг, с которым они в Одессе встречались. Они гуляли, потом друг провел их до отеля, еще говорил: "оставайтесь у меня". Но брат мой ответил: "хочу побыть с Маргаритой наедине". Я до последнего не верила, что с Женей это случилось. Все думала, что у него, может, телефон украли или что-то еще. Мы вместе отдыхали в Росейке (Одесская область), но они хотели заехать в Одессу погулять, потому что никогда там не были. Женя говорил, что хоть служил в Одессе (в пограничных войсках), но на море там никогда не был. И они заехали на один день в Одессу, и должны были уже 17 августа ехать в Киев", - объяснила сестра Евгения Анна.

Напомним, ранее мы писали о том, что очевидцы трагедии в "Токио Стар" рассказали истинные причины пожара.

А также рассказывали о том, что идентифицировали восемь из девяти жертв пожара в отеле "Токио Стар".