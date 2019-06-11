Пожар в психбольнице Одессы: стали известны шокирующие подробности

Пожар в Одессе в психиатрической клинике получил сильный резонанс. Родственники погибшей медсестры Юлии Никитиной, которая пожертвовала собой ради спасения пациентов, считают, что во всем виноваты ее коллеги, ведь они пили на работе. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По предварительным выводам экспертов, наиболее вероятная причина возгорания - это непреднамеренный поджог, а вот причиной ужасной трагедии является пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Возгорание началось в хозяйственной постройке, где сушилось белье. При этом пациенты клиники, устроили там место для курения. В сушилке находилось белье и матрасы. Задымление от ваты пошло по корпусу на крышу здания.

По словам руководителя полиции Одесской области Олега Беха, некоторые пациенты пользовались спичками и зажигалками.

Пожар в Одессе - новые подробности инцидента в психбольнице (видео: YouTube/ТСН)

Прокуратура будет разбираться со спасателями, которые хоть и быстро потушили пожар, но не поставили вопрос о закрытии больницы накануне последней проверки, в ходе которой было обнаружено множество нарушений пожарной безопасности.

"Мы проанализируем, почему не было обращения в суд. Будет проводиться, кроме расследования событий, которые непосредственно привели к гибели людей, и халатность должностных лиц", - отметил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Следователям очень сложно проводить работу, поскольку большинство пациентов не могут даже вспомнить своих имен, не говоря уже о том, чтобы предоставить какую-то полезную информацию по этому инциденту.

Тем не менее, полиция изучает камеры видеонаблюдения и допрашивает бездомных, которые часто проникали на территорию больницы.

В управлении здравоохранения Одесской области опровергли заявление главного врача о том, что имеющихся сотрудников на дежурстве было мало для быстрой эвакуации пациентов. Там заявили, что трех человек на пятьдесят четыре пациента - вполне достаточно.

Пожар в одесской психбольнице (фото: dumskaya.net)

Интересно, но родные погибшей медсестры говорят, что ее коллеги в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения и не могли адекватно отреагировать на пожар. Людей выводила только дежурная 55-летняя медсестра, которая сама и погибла.

"Санитарки, которые с ней были, были в нетрезвом состоянии, они были в нетрезвом состоянии, я их сама вчера видела, потому что я стояла вот здесь и меня просто туда не пускали", - заявила невестка погибшей Юлия Скубий.

В данное время в больнице находятся четверо пострадавших пациентов. При этом трое из них в реанимации.

По словам врачей, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. У одной ожог грудных дыхательных путей, у второй - отравление угарным газом.

Все погибшие пациенты - люди за 80 лет. Напомним, что семьям погибших должны выплатить по 100 тысяч гривен, а пострадавшим - по 50 тысяч.

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