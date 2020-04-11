Пожар под ЧАЭС: названа колоссальная сумма убытков

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который начался 4 апреля, охватил площадь территории в 3,5 тыс. га. Убытки оцениваются предварительно в десятки миллионов гривен. Об этом во время брифинга сообщила и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова.

Отмечается, что сильные задымления не дают оценить точно масштаб проблемы. По словам эксперта, за последние пять лет в зоне отчуждения провели недостаточно работы для предотвращения таких пожаров и вот к чему это привело.

"Ситуация, которая сложилась сегодня, обусловлена ​​многими факторами, среди которых - изменение климата, все видели, какая была зима и вся эта сухая трава... Много противопожарных разрывов не сделано и не приведены в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня", - отметила Павлова.

Украинцам также пообещали, что ГАЗО будет готовить план для того, чтобы в будущем быть готовыми для подобных ситуаций. Однако на данный момент инфраструктура для тушения и предотвращения таких пожаров не готова из-за чего сейчас специалисты вынуждены искать воду для тушения пожара.

Напомним, что стало известно, когда в Киеве перестанет вонять из-за пожара в Чернобыльской зоне.

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