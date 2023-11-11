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Позбувся кучерів. Гаррі Стайлз поголився наголо і шокував фанів (фото)

Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Автор: Іванна Пашкевич

Британський співак Гаррі Стайлз з’явився на публіці з абсолютно поголеною головою: його бачили на концерті U2 з подругою Тейлор Рассел.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал видання TMZ.

Гаррі Стайлз поголився наголо

Журналісти опублікували відео з концерту музичного гурту U2.

На них зображений 29-річний виконавець разом з канадською актрисою Тейлор.

 

На розміщених кадрах видно, що артист змінив імідж, поголившись налисо.

Фани співака не оцінили його нову зачіску

Багато шанувальників Стайлза були розчаровані його новим образом.

Гаррі Стайлз з новою зачіскою (фото: скріншот з відео)

  • Я дуже люблю Гаррі Стайлза, і я захищатиму все, що він робить, але ця стрижка - мені шкода
  • Як тебе назвуть Гаррі Стайлз без зачіски
  • Гаррі Стайлз переживає кризу середнього віку
  • Ніколи не думав про те, що коли-небудь побачу в ЗМІ заголовки: "Гаррі Стайл поголив голову""
  • Що він зробив зі своїм волоссям?
  • Гаррі, у тебе є 48 годин, щоб відростити волосся

Раніше Лілія Подкопаєва показала підрослу донечку-красуню.

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