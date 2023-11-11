Позбувся кучерів. Гаррі Стайлз поголився наголо і шокував фанів (фото)

Британський співак Гаррі Стайлз з’явився на публіці з абсолютно поголеною головою: його бачили на концерті U2 з подругою Тейлор Рассел.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал видання TMZ.
Журналісти опублікували відео з концерту музичного гурту U2.
На них зображений 29-річний виконавець разом з канадською актрисою Тейлор.
На розміщених кадрах видно, що артист змінив імідж, поголившись налисо.
Багато шанувальників Стайлза були розчаровані його новим образом.
Гаррі Стайлз з новою зачіскою (фото: скріншот з відео)
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