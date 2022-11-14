У поїзді Укрзалізниці вигнали військового через "поганий запах": деталі скандалу

Деталі скандалу

Інцидент стався 11 листопада у поїзді Дніпро-Київ №731. За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися двоє чоловіків, які сиділи поряд.

"Замість того, щоб дякувати людям, які захищають Україну, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, тому що від нього погано пахне", - розповіла Любов Оліградська.

Військового вигнали до тамбура за "поганий запах" (фото: instagram.com/liubaoligradska)

Реакція на скандал від Укрзалізниці

Реакція УЗ не забарилася.

"Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію та не помітили конфлікту, дозволивши захиснику провести залишок поїздки у тамбурі", - написали в підприємстві.

В УЗ повідомили, що вони негайно організують тренінг для стюардів щодо дбайливого та уважного ставлення до захисників, бо їм вистачає стресу за межами поїзда.

"Звертаємось до пасажирів за терпінням та повагою. Від наших захисників не завжди пахне лавандою, але від них пахне сміливістю так, що ворог тікає на інший берег Дніпра", - зазначили в Укрзалізниці.

Також українців попросили повідомляти про подібні ситуації негайно – начальника поїзда, контактного центру або прямо в месенджері. Запевнили, що реакція буде блискавичною.

Українці вимагають звільнити провідницю

Українці залишилися незадоволені такими діями УЗ із приводу жахливого скандалу та вимагають звільнити провідницю, яка допустила таке ставлення до захисника України.