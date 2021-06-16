Появляются новые мутации: врач рассказал, что нас ждет каждый год с COVID-19

"На сегодняшний день этот вопрос (продолжительности иммунитета – ред.) до конца не изучен, но весь мир настраивается на то, что вакцинация от COVID-19 станет ежегодным событием в жизни каждого человека. Мы видим, что каждые 3-4 месяца появляются новые мутации, которые становятся более агрессивными, более заразными, и путь передачи становится легче", - отметил Александрин.

Также медик сообщил, что в последнее время у маленьких детей возникают характерные симптомы, хотя раньше этого не было.

"Более того, мы видим, что клиника тоже потихоньку меняется. Если сначала мы отмечали, что детское население переносит в легкой или бессимптомной форме, то на сегодняшний день уже и дети начали болеть", - отметил врач.

Александрин сообщил важную новость - коронавирус все-таки показывает свою сезонность и летом его распространение минимальное.

"Это шанс для таких стран, как Украина, чтобы за летний период подготовиться и максимально провакцинировать свое население. Только что я с удивлением узнал, что уже за 5 месяцев 2021 года было потрачено 19,5 млрд грн, и до конца года будет профинансировано на 33 млрд грн, что уже заключены договоры на 6,7 млрд грн. К цифрам хотелось бы видеть четкие программные отчеты Министерства здравоохранения, что конкретно выполнено, на что потрачены деньги", - заявил Александрин.