Когда появится вакцина от COVID-19 в Украине: названа дата

Ляшко готов публично испытать на себе вакцину
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что при положительном исходе вакцина от коронавируса в Украине появится в марте 2021 года. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Алеси Боцман.
По словам Виктора Ляшко, на данном этапе речь идет лишь о третьей фазе клинических испытаний препарата, когда вакцина может быть исследована на добровольцах.
"В Украине также рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследований... Я говорил и буду говорить, что, когда она будет испытываться, я буду одним из первых добровольцев", - прокомментировал санитарный врач Украины.
Виктор Ляшко уверен, что вакцина будет качественной и подарит надежду на жизнь без потребности в комплексе ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий.
В Украине на данный момент также разрабатываются препараты, которые уменьшают летальность новой болезни. В стране уже зарегистрированы исследования четырех подобных лекарств.
Важно понимать, что минимальный срок выхода вакцины на рынок от начала испытаний - 18 месяцев. При лучшем исходе медицинский препарат появится следующей весной.
Напомним, что эксперты назвали эпицентры COVID-19 в Украине.
Автор: Дарья Русина