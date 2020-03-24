Когда коронавирус уйдет из Украины: появился пугающий прогноз

Коронавирус в Украине поразил уже девять областей, 84 заболевших, три человека - умерло. Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

По его словам, говорить о том, что ситуация с коронавирусом в стране поменялась в лучшую сторону, можно будет исходя из количества переболевших.

"Нужно, чтобы сформировался так, называемый "коллективный иммунитет", то есть иммунная прослойка популяции людей. Для этого нужно, чтобы переболело от 30 до 70 процентов населения", - заявил Протас.

По его словам, когда переболеет около 30% украинцев, можно будет говорить, что эпидемия пошла на спад.

Кроме того, Протас считает, что "нулевой" пациент, которому первому в стране диагностировали коронавирус 3 марта, может быть вовсе не первым. Ведь со времени вспышки вируса в Китае и Италии, многие украинцы вернулись из-за границы, а тесты на COVID-19 им не проводились.

Коронавирус в Украине (видео: YouTube/ZIK)

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