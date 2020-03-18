Появился текст молитвы от коронавируса: защити своей благодатью

Коронавирус в Украине распространяется с очень большой скоростью. Украинская православная церковь утвердила общий текст молитвы на время вспышки COVID-19. Об этом сообщили на сайте ПЦУ.

Синод призвал епископат, духовенство и паству с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления и здравоохранения в связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания COVID-19.



Текст молитвы приводим ниже:

"Господи, Боже наш, богатый милосердием и милостью, что Своим мудрым Провидением руководишь нашей жизнью, услышь нашу молитву, прими покаяние за грехи наши, прекрати пагубную поветрие, которая постигла нас, как Ты и раньше прекращал губительные эпидемии среди людей. Милосердный Спаситель, защити здоровье тех, кто на Тебя уповает. Врачу душ и телес наших, дай выздоровление тем, что болеют, и подведи их с ложа недуга и страданий. Благослови, Господи, укрепи и защити Своей благодатью всех тех, кто с благотворительностью и жертвенностью заботится о больных дома или в больницах. Избавь людей в нашем городе (селе, монастыре), в нашей стране и по всему миру от губительного поветрия, от болезней и страданий и научи нас ценить жизнь и здоровье как Твои дары. Дай нам, Боже, Твой мир и наполни наши сердца непоколебимой верой в твою защиту, надеждой на Твою поддержку и любовью к Тебе и нашим ближним. Твое бо есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков. Аминь".

Как мы ранее писали, Православная церковь Украины (ПЦУ) опубликовала заявление в связи с объявлением пандемии коронавируса на мировом уровне и карантинных мер на территории Украины.