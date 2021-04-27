Появился рейтинг самых безопасных стран. Там коронавирус не бушует

Учитывались такие показатели: индекс заражаемости, смертность от коронавируса, количество тестов и процент выявления, объемы вакцинации и надежность карантинных мер.

Самым устойчивым к коронавирусу оказался Сингапур. Строгий карантин, вакцинация и борьба правительства этого маленького государства помогла свести уровень почти к нулю.

Второе место заняла Новая Зеландия, которая довольно долго удерживала первую позицию, но сорвалась из-за нескольких заболевших.

На третьем месте оказалась Австралия, а следом за ней идет Израиль, который практически победил коронавирус и начал закрывать больницы для больных с COVID-19. На пятом месте расположился Тайвань.

Тройка лидеров уже почти вернулась к нормальному образу жизни, исключение составляют только международные поездки.

Рейтинг самых безопасных стран выглядит так:

1. Сингапур

2. Новая Зеландия

3. Австралия

4. Израиль

5. Тайвань

6. Южная Корея

7. Япония

8. Арабские эмираты

9. Финляндия

10. Гонконг

Скриншот

Китай, с которого пандемия началась, оказался на 12 месте. Относительно безопасными считаются Вьетнам, Таиланд, Дания, Норвегия, Саудовская Аравия, Канада и Малайзия.