Появился рейтинг самых безопасных стран. Там коронавирус не бушует

В мире есть страны, где коронавирус не так сильно бушует или же количество зараженных невелико и пандемия начала отступать. Эти страны считаются самыми безопасными и стойкими к COVID-19.
Новый рейтинг самых безопасных стран составили в американском издании Bloomberg.
Учитывались такие показатели: индекс заражаемости, смертность от коронавируса, количество тестов и процент выявления, объемы вакцинации и надежность карантинных мер.
Самым устойчивым к коронавирусу оказался Сингапур. Строгий карантин, вакцинация и борьба правительства этого маленького государства помогла свести уровень почти к нулю.
Второе место заняла Новая Зеландия, которая довольно долго удерживала первую позицию, но сорвалась из-за нескольких заболевших.
На третьем месте оказалась Австралия, а следом за ней идет Израиль, который практически победил коронавирус и начал закрывать больницы для больных с COVID-19. На пятом месте расположился Тайвань.
Тройка лидеров уже почти вернулась к нормальному образу жизни, исключение составляют только международные поездки.
1. Сингапур
2. Новая Зеландия
3. Австралия
4. Израиль
5. Тайвань
6. Южная Корея
7. Япония
8. Арабские эмираты
9. Финляндия
10. Гонконг
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Китай, с которого пандемия началась, оказался на 12 месте. Относительно безопасными считаются Вьетнам, Таиланд, Дания, Норвегия, Саудовская Аравия, Канада и Малайзия.
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