Появился калькулятор, который покажет ваше место в очереди на вакцинацию: как им пользоваться

Зачем нужен этот калькулятор?

Поскольку в Украине проживает более 40 млн человек, то не все могут сразу сделать вакцинацию. Это порождает у людей ряд вопросов. Одно из них: когда очередь прививки дойдет именно до меня? Как долго придется ждать, чтобы получить вакцину?

"Как украинцу, мне было интересно, насколько далеко я в этой очереди к долгожданной вакцине. Это вдохновило меня на создание инструмента, который помогает ответить на этот вопрос. Я объединился с аспирантом-математиком Мачком Ковальским по проекту Omni Calculator, и мы вместе создали этот калькулятор очереди на вакцинацию для Украины", - пояснил Валентин.

Инструмент базируется на приоритетных национальных рекомендациях, опубликованных украинским правительством. Он учитывает ваш возраст, род занятий, предыдущие болезни и другие факторы и подсчитывает, сколько людей стоит в очереди перед вами.

"Для меня, как сказано, я буду по крайней мере после 8 165 599 людей в Украине и получу ее не ранее 17 марта 2022 года, согласно норме прививок, запланированной нашим правительством", - говорит инженер.

Как работает калькулятор очереди вакцин для Украины?

Для начала нужно зайти по этой ссылке. Дальше - выполните перечисленные ниже шаги, чтобы рассчитать свое вероятное место в очереди на вакцинацию от COVID. Первый раздел - это все о вас:

Введите возраст в годах. Как правило, чем старше вы, тем быстрее вас позовут на вакцинацию.

Скажите, живете ли вы или работаете в Доме престарелых. Если все, кто находится в учреждении, вакцинированы, то это позволит родственникам посещать учреждение с меньшим риском для проживающих.

Вы беременны? Если ответ положительный, проконсультируйтесь со своим врачом.

Недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать использование вакцин COVID-19 во время беременности без консультации с врачом.

Вы медицинский или социальный работник (например, медсестра, врач и т.п)? Военнослужащий? Эти группы, вероятно, сильно подвержены влиянию вируса и нуждаются в защите.

Вы работник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям? Эти работники считаются критически важными для борьбы с пандемией.

Вы находитесь или работаете в учреждении ограничения свободы?

Есть ли у вас одно из указанных выше заболеваний?

Скриншот (omnicalculator.com)

Затем вы увидите оценку минимального и максимального количества людей, которые могут быть вакцинированы перед вами.

Сервис также указывает, сколько времени может пройти, прежде чем вы получите обе дозы вакцины и будете полностью защищены, исходя из уровня вакцинации.

"По умолчанию мы указываем эти показатели на уровне вакцинации 300 тысяч вакцинаций на неделю и коэффициент охвата, по умолчанию 50% (не все, кто должен получить вакцину, сделают вакцинацию)", - говорит Валентин.

К слову, если вы хотите изменить эти значения, то можете это сделать в разделе Параметры процесса вакцинации.

"Мы знаем, что ожидание получения вакцины может разочаровать. Однако, определив приоритетами тех людей, которым больше всего грозит госпитализация и смерть, мы должны быстро спасти жизнь при помощи этого фантастического нового оружия против вируса", - рассказал Туков.

Скриншот (omnicalculator.com)