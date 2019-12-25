Появилось видео, как женщина целует "путинский" поезд в Крыму

В Крыму расцеловали поезд из РФ (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Севастополе на вокзале отличились странным поведением после прибытия поезда из РФ

Первый поезд проехал по Крымскому мосту 25 декабря сообщением российский Санкт-Петербург - украинский Севастополь, и после прибытия в оккупированный город на вокзале произошел странный эпизод. Пожилая женщина накрасила губы красной помадой и расцеловала состав.

Неадекватный поступок попал на видео и быстро разошелся в сети.

Встречали поезд в Севастополе с помпой и организовали целое представление. "Чиновники" зачитывали пламенные речи, звучал оркестр и песни в исполнении хора моряков.

В определенный момент пенсионерка подошла к поезду, привлекла к себе внимание и своими лобызаниями написала на вагоне слова "Крым" и "Ура".

После этого женщина произнесла спич, в котором повторила тезы пропагандистов и назвала жителей Севастополя "настоящими россиянами".

Видео: В оккупированном Крыму расцеловали поезд, который проехал по "Керченскому мосту"

Известный блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" также опубликовал ролик с неадекватным поступком в своем Telegram, а происходящее назвал "Зомбилэндом от представителей ватрушек".

"Ватостополь! Поклонница путлера и Руцкого мира расцеловывает вагон прибывшего поезда. Вот как с такими можно жить и быть рядом? Их с*к в Сибирь надо на ПМЖ высылать из Украины", - эмоционально высказался полковник.

В Севастополе расцеловали поезд, который проехал по Крымскому мосту (Фото: скрин twitter.com/Shtirlitz53)

К слову, запуск поездов по Крымскому мосту грозит россиянам уголовным делом. В прокуратуре АРК после незаконного пресечения составом границы и попадания на территорию аннексированного украинского полуострова открыли производство.

В прокуратуре отметили, что данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.