Появилось видео, как Зеленский задаривал подарками людей в Новых Санжарах

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Новые Санжары Полтавской области, где закончился карантин эвакуированных украинцев из Китая. Компанию президенту составил министр МВД Арсен Аваков и народный депутат от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Президент Зеленский прибыл в санаторий "Новые Санжары" с большим розовым медведем и дал небольшой брифинг для прессы. Он поприветствовал экс-министра МОЗ Зоряну Скалецкую, поблагодарил ее за то, что она провела в обсервации с украинцами две недели и даже обнял ее, отметив, что не боится коронавируса.

Во время общения Зеленского с жителями Новых Санжар произошло два конфузных инцидента. Президент сказал местным жителям, что вирусная история скоро закончится. В ответ на его слова рядом громко закаркала ворона. Это вызвало смех у присутствующих.

"Видите, это подтверждение, даже природа с нами согласна", - отметил Зеленский.

Владимир Зеленский пообщался с украинцами после окончания карантина в Новых Санжарах

Эвакуированным украинцам президент Зеленский сделал подарки. Одному из них он подарил часы, так как тот провел свой день рождения в обсервации. Детям, которые вместе с родителями находились 14 дней на карантине, Зеленский подарил больших розовых медведей и мячик.

"Всех довезем домой, и наших, и не наших, которые за эти две недели уже почти наши. Я думаю, вы запомните Новые Санжары на всю жизнь. Возвращайтесь сюда отдыхать", - сказал президент и предложил иностранным гражданам побыть немного в Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский предложил вариант решения проблемы для украинки Анастасии Зинченко, которая вынуждена была остаться в Ухани из-за своей собаки.

"Если Китай не выпускает животных с территории Китая, мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем ей предложить, и все уже больше чем кому-либо, предложено: хоть завтра мы вас забираем, собачку ми заберем в посольство, то есть, собачка будет там", - сказал Зеленский и отметил, что животное можно будет сразу забрать в Украину, как только Китай разрешит вывозить животных.