Появилось видео, как Зеленский бурно реагирует на гол в ворота "Динамо"

Владимир Зеленский впервые посетил футбольный матч в качестве президента Украины. Гарант вместе с дочкой Александрой пришел на стадион "Черноморец" в Одессе, где 28 июля проходил матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" за Суперкубок.

На протяжении игры операторы то и дело останавливали свои камеры на Зеленском, который, кстати, сидел на обычных трибунах одесского стадиона, а не в VIP-ложе.

На один из главных матчей сезона Зеленский надел повседневную одежду - футболку и бейсболку.

Напомним, что матч закончился победой киевского клуба. Хотя первыми открыли счет именно "горняки". Момент, когда мяч влетел в сетку "Динамо", вызвал бурную реакцию у Зеленского, что можно видеть на видео, которое появилось в сети.

Реакция Владимира Зеленского на события в Суперкубке Украины

Футбольные эксперты предположили, что Зеленского поразил результативный удар Алана Патрика под занавес первого тайма.

Хотя, скорее всего, Владимир Александрович наоборот - расстроился. Дело в том, что бытует мнение, что Зеленский болеет именно за "Динамо". В свое время экс-лидер "Квартала 95" даже играл за киевский клуб - в 2016 году бело-синие образца 1986 года встретилась с "Друзьями Динамо", которые под своими знаменами собрали звезд украинского шоу-бизнеса.

Зеленский в форме "Динамо" (фото: vk.com/fcdk)

Ранее сообщалось о том, что Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой.