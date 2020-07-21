Появилось видео с закладчиком "бомбы" в торговом центре Киева

Взрыв в ТЦ "Дарынок" в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В сети показали "подрывника", который устроил салютное шоу в кафе торгового центра "Дарынок" в Киеве

Появилось видео с закладчиком "бомбы" в кафе на территории ТРЦ "Дарынок". Точнее, салютной установки, которая начала выстреливать из оставленной посетителем сумки после обеда, 20 июля.

На видео, к сожалению сложно рассмотреть лицо "закладчика". Но видно, что это молодой худощавый парень с бородой, волосы темные. На глаза он надвинул темную кепку, одет в синюю кофту с капюшоном и узкие темные брюки.

Парень некоторое время возился с большой сумкой, затем подсунул ее под столик и стремительно ушел.

Ныне молодого человека разыскивает полиция. Следователи Деснянского управления полиции столицы открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Увага! #Розшук! На щастя, виявилось, що на Біломорській стався не вибух, а просто чийсь невдалий піротехнічний жарт. Також, на щастя, ніхто не постраждав. Мало вірогідно, але може хтось впізнає жартівника? Про цю подію раніше: • https://kyivoperativ.info/other/pravooxoronci-vstanovlyuyut-obstavini-vibuxu-nevidomogo-predmeta-v-stolichnomu-kafe/ • https://kyivoperativ.info/other/spravzhnye-pirotexnichne-shou-xtos-vlashtuv-pryamo-u-market-molli-shho-na-darinku-svyato-nablizhayetsya/ Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 20 липня 2020 р.

Закладчик "бомбы" в ТРЦ "Дарынок" (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что после обеда 20 июля, в кафе Burger Sushi Point на первом этаже торгового центра "Дарынок" рядом с метро "Лесная" произошел взрыв. Позже оказалось, что это была салютная установка. А в сети появилось видео, как фейерверки летают и взрываются внутри помещения.

В полиции предварительно установили, что салютная установка взорвалась в оставленной неизвестным посетителем сумке.

"Взрыв" наделал много переполоха на территории ТЦ. На месте работала полиция, взрывотехники и кинологи.

Ранее мы писали, что у входа в метро Киева прогремел взрыв. Появилось видео 18+ и подробности ЧП.