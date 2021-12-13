Появилось видео, как закарпатцы прут тюки с сигаретами в Румынию снежными Карпатами: такого вы еще не видели

Видео было снято вчера, 12 декабря. Его Виталию анонимно предоставил один из таких контрабандистов и рассказал, что за один такой "рейс" можно заработать 100-150 евро.

Контрабандисты идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются обратно таким же путем. За неделю они могут сделать таких 3-4 ходки.

Все зависит от погодных условий и физической выносливости человека. Обычно один контрабандист берет два таких ящика набитых сигаретами, как на видео. Кто посильнее, тот может взять сразу три ящика.