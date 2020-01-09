Появилось видео с возможным попаданием ракеты в самолет МАУ в Иране

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране 8 января забрала жизни 176 пассажиров, среди которых 11 украинцев. В сети появилось новое видео, на котором виден сам момент взрыва в небе над Тегераном, в него возможно попала ракета.

Неизвестный ранее ролик опубликовал в Telegram пользователь Нариман Гариб.

На кадрах можно заметить яркий объект, который очень быстро летит в небе, после чего видна яркая вспышка. Через несколько секунд раздается сильный грохот после удара Boeing 737 об землю.

Человек, опубликовавший видео, утверждает, что в самолет попала ракета.

"Видеоматериал, который я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в рейс PS752", - подписан ролик.

Украинский самолет МАУ разбился в Иране (видео: Telegram/+18 #PS752)

Стоит отметить, что расследование страшной авиакатастрофы с украинским самолетом продолжается. В американских СМИ уже появилась информация, что лайнер МАУ мог быть сбит зенитно-ракетной системой Ирана.

В Тегеране эти данные отрицают, называя причиной взрыв двигателя самолета во время полета. Но следственная комиссия из Украины не нашла на остатках двигателя следов возгорания.