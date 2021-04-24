Появилось видео убийства Анара Мамедова в Днепре: стреляли в авто с ребенком

В центре Днепра киллер застрелил мужчину во внедорожнике Toyota Land Cruiser, после чего скрылся. Момент нападения и стрельбы 24 апреля на Соборной площади попали на камеру видеонаблюдения.

После того как неизвестный мужчина отрыл огонь, водитель авто, в котором вместе с ним был также ребенок, выбежал из внедорожника и упал на трамвайные рельсы. Стрелок в маске подбежал поближе и произвел еще несколько выстрелов.

ЧП произошло в районе Соборной площади недалеко от ресторана "Артист".

Мужчина скончался от полученных ран уже в карете "скорой помощи". Погибшего зовут Анар Мамедов (1978 года рождения).

В Днепре 24 апреля киллер расстрелял мужчину Анара Мамедова (фото: dnepr.strana.ua)

Как стало известно, ехавший с мужчиной в машине мальчик не пострадал.

Видео дерзкого убийства можно посмотреть по этой ссылке.

В Днепре киллер обстрелял авто и убил мужчину (фото: dp.npu.gov.ua)

Стало известно, что ребенок, который находился в машине, видел расстрел своего отца. Как рассказали свидетели, у малыша руки в крови, передает Dnepr.info.

Мальчика завели в ресторан, и на место трагедии вызвали его мать.

По факту убийства правоохранители ведут расследование. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В Днепре ввели полицейскую спецоперацию.

В Днепре киллер застрелил мужчину 24 апреля средь бела дня (фото: dnepr.info

По неподтвержденной информации из прессы, Анар Мамедов вместе со своим братом Рамизом мог руководить криворожской организованной преступной группировкой "Мамедовские", которая занимается оптовыми поставками наркотиков по всей Днепропетровской области.

Как пишут "Вести", недавно неизвестные сожгли кафе Мамедовых, а перед этим также и авто одного из братьев.