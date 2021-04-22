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Пассажиры самолета на Хургаду устроили свинарник в салоне: украинцев разозлило видео

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 14:25
Пассажиры самолета на Хургаду устроили свинарник в салоне: украинцев разозлило видео Коллаж РБК-Украина: пассажиры авиарейса Харьков-Хургада превратили самолет в свинарник
Автор: Владимир Костырин

В сети рассказали о неподобающем поведении пассажиров в самолете рейсом из Харькова в курортный египетский город Хургада, которые оставили после себя на борту кучу мусора на полу и креслах.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице "Харьков 1654".

На кадрах видны бутылки, разбросанные обертки и упаковки для продуктов, использованные салфетки, пакеты и прочее.

Сообщается, что стюардессы четыре раза за четыре часа полета 21 апреля просили "отличившихся" украинцев передать им мусор, чтобы вынести и убрать в салоне.

"Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета Харьков - Хургада 21.04.21 летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол... Просто жесть, нет слов и очень стыдно!" - говорится в публикации.

Ролик о настоящем свинарнике, в который некоторые "аккуратные" граждане превратили борт самолета, снял пассажир рейса Артем Приходько.

Видео: Пассажиры авиарейса в Египет оставили после себя на борту кучу мусора

Такая ситуация возмутила пользователей сети, которые в комментариях резко негативно высказываются о действиях нечистоплотных пассажиров, награждают их нелестными эпитетами, и указывают, что, как минимум, "героев" рейса могут впредь не брать на борт самолета.

  • Бухие наверное были
  • Боги были на отдыхе
  • Какой ужас!
  • Не допускать именно этих пассажиров на борт авиакомпании. Пусть в следующий раз поищут другого перевозчика. Позорище голодающее! А потом египтяне в шоке от таких туристов.
  • Быдло быдлом
  • Капец, я как села в самолет, так и глаза открыла, когда посадку объявили, меня в самолете как будто и не было...

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда "Интерсити" оставили после себя в вагоне целые горы мусора, и в сети появилось фото такого свинарника.

Напомним, прошлой осенью в "Борисполе" девушка прогулялась по крылу самолета и поболтала ножками, а выходку пассажирки сняли на видео.

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