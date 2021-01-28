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Появилось видео, как строят метро на Виноградарь

Киев, Четверг 28 января 2021 07:02
Появилось видео, как строят метро на Виноградарь
Строительство метро на Виноградарь (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Метро на Виноградарь должны открыть в декабре 2021 года. Стройка двух новых станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - продолжается несмотря на карантин.

Проходческий щит "Галина" пересек отметку 600 метров в направлении станции метро "Сырец". Это видно на видео, которое опубликовало информационное агентство ASPI на своей странице в YouTube.

Строительство метро на Виноградарь (видео: YouTube)

Напомним, на Виноградарь планируют построить четыре станции от конечной "Сырец". Кроме "Мостицкой" и "Проспекта Правды" ветку хотят продлить станциями "Виноградарь", "Улица Маршала Гречко", а также сделать электродепо.

Интересно, что оформление новых станций будет с "изюминкой". Так, на "Мостицкой" на крыше планируют сделать газон, а на "Проспекте Правды" хотят установить желтые металлические панели, а также стеклянные панели. Подобное впервые будет применяться в киевском метро.

Станцию "Виноградарь" планируют украсить необычными светильниками, а на "Улице Маршала Гречко" сделать рельефный потолок.

Мы также писали о том, что в Киевском метрополитене ввели нововведение, которое должно облегчить передвижение гостей и жителей столицы в подземке. Вагоны поездов переделали и теперь в них есть вертикальные поручни.

Стоит отметить, что большинство пользователей сети радостно восприняли эту новость.

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