Появилось видео спасения украинки в Испании, которая делала селфи и сорвалась в пропасть
Испания, Суббота 18 сентября 2021 17:58
В Испании в больнице
умерла 26-летняя украинка, которая упала со скалы, когда хотела сделать селфи на популярной среди туристов достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм.
На видео видно, как спасатель через волны пытается добраться до обморочной девушки, которая качается на воде.
Очевидцы говорят, что девушка вылезла на бильца
ради эффектного селфи. Однако, в какое-то мгновение потеряла равновесие, сорвалась и упала с утеса, ударившись о камни, в море.
На место происшествия вызвали экстренные службы. В тот момент девушка находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы во время падения. Пострадавшую эвакуировали в порт Бенидорм. Там была установлена временная палатка, где девушку пытались реанимировать.
После этого ее доставили в больницу Аликанте, где от полученных травм она впоследствии скончалась.
На месте происшествия вместе с украинкой находился ее парень.