Появилось видео спасения украинки в Испании, которая делала селфи и сорвалась в пропасть

На видео видно, как спасатель через волны пытается добраться до обморочной девушки, которая качается на воде.

Очевидцы говорят, что девушка вылезла на бильца ради эффектного селфи. Однако, в какое-то мгновение потеряла равновесие, сорвалась и упала с утеса, ударившись о камни, в море.

На место происшествия вызвали экстренные службы. В тот момент девушка находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы во время падения. Пострадавшую эвакуировали в порт Бенидорм. Там была установлена временная палатка, где девушку пытались реанимировать.

После этого ее доставили в больницу Аликанте, где от полученных травм она впоследствии скончалась.

На месте происшествия вместе с украинкой находился ее парень.