Появилось видео разбитой под Черниговом колонны войск РФ. Украинцы взяли в плен танкистов

В Репкинском районе возле населенного пункта Осняки на автотрассе сняли горящую подбитую автоколонну российских войск. Также на дороге были видны мертвые тела оккупантов.

Разбитую колонну снял на телефон водитель, который проезжал мимо, после чего видео выложил Михаил Жирохов в своем Facebook.

Предупреждаем, на ролике присутствует нецензурная брань (видео 21+).

Видео: разбитая колонна российских войск в Черниговской области

Кроме того, на Черниговщине в городе Сновск (старое название Щорс) местные защитники захватили российский танк-тральщик, а экипаж взяли в плен. Вражеская техника заглохла на окружной.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей Facebook-странице, видео он получил по каналам полиции Черниговской области.

"Простые украинские мужчины вытащили танкистов и подожгли танк. Танкисты находятся в сохранности. К ним относятся хорошо. Когда мы вышвырнем армию агрессора - ребят вернут их матерям. Мы же предупреждали, что мы не будем встречать оккупантов с цветами и караваями!" - говорится в публикации.

Видео: в Сновске под Черниговом украинцы сожгли российский танк и взяли солдат в плен