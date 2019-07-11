Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю

Видео, снятое во время визита Владимира Зеленского в Чернобыль, появилось в сети.

На черно-белых кадрах из зоны Чернобыльской катастрофы показано, как президент Украины возлагает цветы к мемориалу жертвам аварии на Чернобыльской АЭС. Также видно, как Зеленский прогуливается возле заброшенных мест Припяти, в частности, на видео показан разрушенный отель "Полісся".

Также за кадром звучит голос президента, записанный во время его пресс-конференции.

"Я хочу сказать "спасибо" всем героям, всем ликвидаторам. "Спасибо" от украинского народа. Спасибо!.. До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество. Чернобыль - это уникальное место на планете Земля. Где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы. Это место, где 33 года тому назад остановилось время. Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам. Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции, без глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - говорит Зеленский.

Во время произнесения этой фразы черно-белая съемка сменяется на цветную.

Владимир Зеленский в Чернобыле

Ранее мы писали о том, что Зеленский анонсировал создание "зеленого коридора" в Чернобыле.

Напомним, что над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС построили новый саркофаг в виде арки.