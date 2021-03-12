Появилось видео про "понаехавших" россиян на юг Украины в 18 столетии

В сети показали на видео оккупацию украинских земель Российской империей в 18 столетии. Тогда на юге нашей страны названия городов менялись и переписывалась история. Современная Россия использует эту мифологию для оправдания своей агрессии против Украины.

"А вы знали, что города Никополь, Овидиополь, Мариуполь, Одесса и еще много южных городов Украины имели совсем другие названия до прихода на эти земли Российской империи? Российская империя создала мощный мифологический нарратив о собственной колонизации Северного Причерноморья, сознательно игнорируя факты об этой стране. Современная Россия использует эту мифологию для оправдания собственной агрессии против Украины", - сказано в описании видео.

Отметим, что в то же время сегодня власть современной России выражает претензии на южные и восточные области Украины и оправдывает свою агрессию, обосновывая это именно концепцией Новороссии, как истинно русской территории.

Российская империя колонизировала украинские земли