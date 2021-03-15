Появилось видео с подозреваемым в убийстве Маши Борисовой: еле волочит ноги

На видео лицо подозреваемого не показывают. Но можно понять, что это мужчина среднего роста и довольно крепкого телосложения с седыми волосами. Его личность пока держится в тайне.

Конвоиры вывели его из полицейского авто и отвели в следственный изолятор. На кадрах заметно, что подозреваемому тяжело передвигаться.

Сообщение о задержании подозреваемого в убийстве семилетней Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области появилось 14 марта. По некоторым данным, мужчина был на похоронах, заходил в дом, где жила девочка, после чего вернулся к себе и лезвием вскрыл вены.

Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой взят под стражу (видео: facebook.com/khersonpolice.official)

О подозреваемом известно, что он ранее был судим за изнасилование и отбывал наказание в России.