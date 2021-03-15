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Появилось видео с подозреваемым в убийстве Маши Борисовой: еле волочит ноги

Автор: Светлана Мащенко

Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой взяли под стражу, и в полиции показали видео с 62-летним мужчиной.

Кадры опубликовали на Facebook-странице херсонской полиции.

На видео лицо подозреваемого не показывают. Но можно понять, что это мужчина среднего роста и довольно крепкого телосложения с седыми волосами. Его личность пока держится в тайне.

Конвоиры вывели его из полицейского авто и отвели в следственный изолятор. На кадрах заметно, что подозреваемому тяжело передвигаться.

Сообщение о задержании подозреваемого в убийстве семилетней Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области появилось 14 марта. По некоторым данным, мужчина был на похоронах, заходил в дом, где жила девочка, после чего вернулся к себе и лезвием вскрыл вены.

Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой взят под стражу (видео: facebook.com/khersonpolice.official)

О подозреваемом известно, что он ранее был судим за изнасилование и отбывал наказание в России.

Напомним, Мария Борисова исчезла 7 марта, а спустя четыре дня ее тело в пластиковом мешке нашли в недострое рядом с домом. Девочку задушили, а на теле обнаружили следы изнасилования.

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