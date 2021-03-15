Появилось видео с подозреваемым в убийстве Маши Борисовой: еле волочит ноги
Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой взяли под стражу, и в полиции показали видео с 62-летним мужчиной.
Кадры опубликовали на Facebook-странице херсонской полиции.
На видео лицо подозреваемого не показывают. Но можно понять, что это мужчина среднего роста и довольно крепкого телосложения с седыми волосами. Его личность пока держится в тайне.
Конвоиры вывели его из полицейского авто и отвели в следственный изолятор. На кадрах заметно, что подозреваемому тяжело передвигаться.
Сообщение о задержании подозреваемого в убийстве семилетней Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области появилось 14 марта. По некоторым данным, мужчина был на похоронах, заходил в дом, где жила девочка, после чего вернулся к себе и лезвием вскрыл вены.
ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ТА ЗҐВАЛТУВАННІ 7-РІЧНОЇ МАРІЇ БОРИСОВОЇ Цей жорстокий злочин на Херсонщині сколихнув країну. Маленьку дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців та волонтерів, знайшли мертвою в мішку. Удушення та сліди зґвалтування... Відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих. Бо закинуту недобудову перевіряли не один раз. У колі підозрюваних опинилися всі без винятку мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні. І от після безупинних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю та ґвалтівника. Щоби його «взяти», потрібно було до дрібниць зібрати докази та отримати попередні висновки експертиз. Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки. Завтра Поліція Херсонської області Aleksandr Prokudin розповість більше деталей. Прошу вас: стежте за своїми дітьми. Не залишайте їх без нагляду. Бо будь-який «хороший дядя» може виявитися і не таким вже й хорошим... Національна поліція УкраїниPosted by Ігор Клименко on Sunday, March 14, 2021
Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой взят под стражу (видео: facebook.com/khersonpolice.official)
О подозреваемом известно, что он ранее был судим за изнасилование и отбывал наказание в России.
Напомним, Мария Борисова исчезла 7 марта, а спустя четыре дня ее тело в пластиковом мешке нашли в недострое рядом с домом. Девочку задушили, а на теле обнаружили следы изнасилования.