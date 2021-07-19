Появилось видео падения витрины в киевском ТЦ на 4-летнего мальчика, которому сломало ногу

"Компания провела тщательный осмотр места происшествия и служебное расследование относительно травмированного в результате несчастного случая 4-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

На видео видно, что ребенок рассматривал витрины со сладостями в детском кафе, а потом запрыгнул на одну из них. Конструкция витрины не выдержала вес ребенка и перевернулась.

И хотя в витринах установлено закаленное стекло, которое минимизирует повреждения в случае разбития, мальчик получил травмы. Кроме того, у него перелом ноги (нижней конечности).

В Киеве в ТРЦ на мальчика упала витрина (фото: instagram.com/olya__la)

"Поскольку спрогнозировать прыжок посетителя на конструкции, для этого не предназначенные, невозможно, компания не может нести ответственность за дальнейшие последствия таких действий", - заявили в администрации и пожелали ребенку скорейшего выздоровления.

Пользователи сети обвиняют мать ребенка, которая не смотрела за мальчиком.

Мне вот просто интересно, где в этот момент были родители и почему не следили за ребенком? Тем более что это развлекательный комплекс, где нужно быть особенно внимательными к детям;

Тот же самый вопрос у меня… плюс воспитывать надо, чтоб не лез на витрину…

Надеюсь, родители заплатят за витрину.

Напомним, что мама мальчика жаловалась в соцсетях, что после инцидента к ним так никто и не подошел из представителей торгового центра.