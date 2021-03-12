Появилось видео откола гигантского айсберга от Антарктиды

Размер айсберга – около 1270 квадратных километров. Такую площадь имеет Нью-Йорк. Однако ученые утверждают, что это не самый большой айсберг, который откололся от Антарктиды. А-68 был почти в пять раз больше.

Впервые трещины были обнаружены почти 10 лет назад и с тех пор ученые пристально следили за этим участком шельфовых ледников Бранта. Там же находится исследовательская станция Галлея Британской антарктической службы. Команда из 12 человек покинула станцию еще в середине февраля, а саму станцию закрыли на зиму.

В Антарктиде откололся огромный айсберг

В ноябре на леднике появился северный рифт – третья крупная трещина. Рифт начал двигаться очень быстро, до 1 км в сутки, прорезая плавучий шельфовый ледник толщиной 150 м. Когда трещина расширилась на несколько сот метров, был сформирован айсберг.

Станция Галлея не пострадала, так как еще в 2016 году ее переместили вглубь суши на 32 км, чтобы избежать путей трещин. С 2017 года персонал проводит на станции только лето, а на зиму отправляется домой.

"В ближайшие недели или месяцы айсберг может исчезнуть; или он может сесть на мель и остаться рядом с шельфовым ледником Бранта. Станция Галлей расположена вдали от всех действующих пропастей, на той части шельфового ледника, которая остается связанной с континентом. Наша сеть GPS-инструментов даст нам раннее предупреждение, если откол этого айсберга вызовет изменения льда вокруг нашей станции", - рассказали полярники.

В Антарктиде откололся огромный айсберг