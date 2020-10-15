Появилось видео матерной перепалки в Харьковском облсовете: них*** не делали!

Кучер и Скорогобач устроили скандал в Харьковском облсовете (коллаж: РБК-Украина)

Глава Харьковской ОГА устроил перепалку с замглавы облсовета Владимиром Скоробогачом

На заседании Харьковской областной государственной администрации произошла жесткая перепалка между главой ОГА Алексеем Кучером и замглавой облсовета Владимиром Скоробогачем.

Чиновники так бурно обсуждали вопрос организации борьбы с пандемией COVID-19 в Харьковской области, что перешли на нецензурную брань.

Началось все со Скоробогача, который грубо обратился к замглавы Харьковской ОГА Тарасу Пастуху, обвинив его в том, что в департаменте охраны здоровья "хаос".

На что Кучер ответил, что Скоробогач "городит хе***".

"Буду отвечать так же резко. Хер** это вы сейчас городите, - обратился Кучер к Скоробогачу. - Потому что нет абсолютно никаких примеров, которые говорили бы, что у нас в департаменте хаос".

После чего, глава ХОГА добавил, что кроватей конечно недостаточно и стены пошарпанные, но чиновники ничего не предпринимали.

"Что вы конкретно делали 5 лет для того, чтобы была другая ситуация? Них*** не делали!", - подчеркнул губернатор.



После этих слов Кучера, Скоробогач сорвался с места и громко предложил главе ХОГА "не дро**ть". Кучер уточнил: "Что не дро**ть?". Его оппонент несколько раз повторил фразу: "Вы ничего не делаете".



В итоге содержательно ответить на вопрос Кучера и привести конкретные примеры бездействия ХОГА замглавы облсовета не смог.

Кучер и Скоробогач устроили скандал в ХОГА (видео: YouTube/ХАРЬКОВ БЕЗ СЛОВ)

Напомним, что в Харькове сложная ситуация с коронавирусом, область постоянно в лидерах по новым инфицированных.

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