Появилось видео избиения украинского подростка в Париже: 10 против 1!

В центре Парижа избили 14-летнего украинца до состояния комы, и в результате инцидента 15 января, который произошел недалеко от Эйфелевой башни, подросток был госпитализирован с многочисленными травмами, переломами и ножевыми ранениями, а медики оценили его состояние как критическое.

За ситуацией следят украинские дипломаты, которые обратились в прокуратуру Парижа в связи с вопиющим происшествием. 23 января французский политик обнародовал в своем Facebook видео нападения на парня, снятое камерой наблюдения.

На кадрах видно, как около десяти человек жестоко избивают парня, лежащего на земле. Подростку наносят удары ногами и кулаками по всему туловищу и по лицу, в ход даже идут железные палки.

Пострадавший не может подняться, и обидчики продолжают издеваться над своей жертвой.

"Позорное нападение на ученика средней школы в Париже кучей отбросов. 10 против 1! Давайте вернем порядок: жесткие приговоры для нападающих... От всей души надеюсь, что этот молодой человек в коме поправится без последствий", - пишет политик Николя Дюпон-Эньян, который и опубликовал шокирующий ролик.

Избиение в Париже украинского подростка (фото: скриншот facebook.com/nicolasdupontaignan)

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

В комментариях к посту пользователи сети также поражены жестокостью хулиганов, и требуют для нападавших сурового наказания.

Гильотина - единственное решение

Поскольку многие французы против смертной казни, это было бы иначе, если бы их сын сидел пожизненно в тюрьме за это де**мо

Когда мы увидим дружинников, которые наведут порядок в этих добби...

Как они могут чувствовать себя сильными, когда 10 против 1. И, чтобы совершать такое насилие, нужно не быть человеком...

Как рассказали в МИД Украины, пострадавший парень стал жертвой конфликта между подростковыми группами.

В настоящее время проводится расследование и разыскиваются свидетели этого избиения. Консул находится на связи с родными украинца.

Также стало известно, что на 14-летнего Юрия напали, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа.

В Париже избили 14-летнего украинца Юрия (фото: instagram.com/maman_de_yuriy)

Семья парня и украинская диаспора во Франции также просят о помощи у украинцев, у которых есть родственники и друзья в Париже.

Напомним, недавно в Польше водитель протаранил авто с украинцами, чтобы "отомстить", и в результате погиб 18-летний парень.