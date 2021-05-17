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Появилось видео эпичного ДТП в Киеве: машина зацепилась за провода, повисла в воздухе и рухнула

Автор: Роман Мирончук

В Киеве на Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса. Водитель Toyota не заметил провода и наехал на них. После чего машина повисла в воздухе, а потом рухнула на бок.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Патрульной полиции Киева.

Интересно, что после аварии водитель пытался скрыться с места ДТП. Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения проверки на драгере.

"Зато пытался переложить вину на свою жену и утверждал, что это она находилась за рулем", - говорится в сообщении правоохранителей.

На мужчину составили три протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без наличия соответствующих документов) КоАП.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

  • Теперь жена после всех выплат государству и ремонта машины поймет, что с алкашем жить такая себе затея;
  • Вот это его трухануло!
  • А где были патрульные, когда надо было обозначить опасное место на проезжей части?
  • Что-то перебор, в поломке троллейбуса тоже виноват водитель?
  • Мы вчера проезжали мимо (когда патруль был), и не могли понять во что он въехал. И по этой же камере можно посмотреть кто был за рулем;
  • Всегда удивлялся тому, как алканы после ДТП пытаются удрать с места ДТП. Ведь деб*лы и сами понимают, что их найдут и штрафы будут платить.

Напомним, в Киеве такист-индус вылетел на встречку и протаранил авто.

Ранее в Киеве пьяный иностранец протаранил "Дом Петра І".

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