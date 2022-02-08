Появилось видео, как под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул: погиб на глазах у жены

В селе Капуловка Никопольского района Днепропетровской области на реке Чертомлык утонул мужчина. Он нырнул в прорубь и ушел под лед.
Видео несчастного случая опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков"
Так, инцидент произошел 5 февраля.
На ролике видно, как 38-летний мужчина разделся и прыгнул в прорубь, которую выпилил за несколько минут до этого его товарищ. В частности, свои действия он попросил жену снять на камеру.
После прыжка мужчина не смог выплыть и ушел под лед. Жена и товарищ не смогли его увидеть и достать.
На место происшествия сразу вызвали спасателей, которые начали поиски. Тело мужчины на следующий день достали водолазы на глубине 4 метра в 20 м от берега.
Видео инцидента можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+
Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и не вынырнул (facebook.com/MNSDNE)
Как правильно нырять в ледяную воду:
Ранее мы сообщали, что под Винницей школьница чудом спасла брата от гибели. Отмечается, что мальчик на пруду ушел под лед.
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