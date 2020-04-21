Появилось шокирующее видео из кулинарного отдела супермаркета в Днепре

В Днепре сотрудники супермаркета популярной сети не придерживаются масочного режима и грубо нарушают правила работы во время карантина из-за коронавируса.

О том, что продавцы настойчиво нарушают масочный режим в разных городах Украины, мы писали неоднократно. Но, судя по всему, публикации в СМИ не доходят до сотрудников магазинов и не пугают их.

На этот раз "героями", нарушающими закон, стали сотрудники кулинарного отдела супермаркета. Отметим, что автор видео, опубликованного в Telegram-канале "Черный Список", даже сделал замечание женщинам, которые без масок и перчаток упаковывали еду в пластиковые судочки. Но ответной реакции ни от сотрудницы магазина, ни от ее коллег не последовало, что повергло днепрянина в легкий шок.

"Супермаркет на Фабра не радует соблюдением карантинных норм. Сотрудники кулинарного отдела, видимо, не знают, как нужно носить маски. А некоторые и вовсе работают без них и без перчаток. Подумайте дважды - хотите ли вы покупать там готовую еду?" - говорится в сообщении к видео.

Авторы публикации также надеются, что "когда-нибудь люди поймут суть санитарных норм".

"Но это совсем другая история", - иронично резюмировали в ЧС.

Сотрудники популярного супермаркета нарушают масочный режим во время карантина

Ранее мы писали о недобросовестных работниках маркетов, которые чихать хотели на законы и распоряжения властей.