Появилось первое видео ДТП, в которое попал Зеленский

Детали ДТП

Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Победы. Машина главы страны столкнулась с легковушкой. Сразу после аварии Зеленского осмотрел врач. Он не получил серьезных травм.

Также медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой".

На еще одном ролике показано, как медики президента оказывают первую помощь пострадавшему, после чего приезжает скорая помощь и забирает мужчину.

Почему произошла такая ситуация и другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.