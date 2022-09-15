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Появилось первое видео ДТП, в которое попал Зеленский

Фото: Владимир Зеленский попал в аварию (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве. Автомобиль гаранта столкнулся с легковой машиной примерно в 00:00 в ночь на 15 сентября.

В сети появились первые видео аварии с Зеленским.

Детали ДТП

Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Победы. Машина главы страны столкнулась с легковушкой. Сразу после аварии Зеленского осмотрел врач. Он не получил серьезных травм.

Также медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой".

На еще одном ролике показано, как медики президента оказывают первую помощь пострадавшему, после чего приезжает скорая помощь и забирает мужчину.

Почему произошла такая ситуация и другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Как мы ранее писали, Зеленский пообещал ответить оккупантам за ракетные удары по Кривому Рогу.

Также сообщалось, что Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм.

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Владимир ЗеленскийДТП