Появилось первое видео ДТП, в которое попал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве. Автомобиль гаранта столкнулся с легковой машиной примерно в 00:00 в ночь на 15 сентября.
В сети появились первые видео аварии с Зеленским.
Отмечается, что ДТП произошло на проспекте Победы. Машина главы страны столкнулась с легковушкой. Сразу после аварии Зеленского осмотрел врач. Он не получил серьезных травм.
Также медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой".
На еще одном ролике показано, как медики президента оказывают первую помощь пострадавшему, после чего приезжает скорая помощь и забирает мужчину.
Почему произошла такая ситуация и другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Как мы ранее писали, Зеленский пообещал ответить оккупантам за ракетные удары по Кривому Рогу.
Также сообщалось, что Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм.