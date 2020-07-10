Появилось новое видео смертельного ДТП с Ефремовым: сняли с другого ракурса

ДТП с Ефремовым в центре Москвы (коллаж РБК-Украина)

В сети опубликовали новое видео смертельной аварии с Михаилом Ефремовым

В сети опубликовали новое видео смертельного ДТП, которое устроил российский актер Михаил Ефремов. Камера сняла аварию с другого ракурса.

Видео можно посмотреть по ссылке.

На кадрах, снятых в момент ДТП с нового ракурса, можно разглядеть, что сразу после рокового столкновения с автомобилем Захарова у джипа Ефремова открывается дверь со стороны пассажирского сиденья и видна чья-то нога в темной обуви.

Вероятно, на этом основании защита актера будет пытаться доказать, что в момент ДТП за рулем был не Ефремов.

Криминалист прокомментировал видео с актером

"Мы видим кроссовок. Мы видим, во что был обут уважаемый нами актер. Предположить можно, что это одни и те же кроссовки. Все-таки, у нас в год совершается несколько десятков тысяч ДТП по которым 80% случаев видео отсутствует и доказывается виновность того или иного лица многочисленными экспертизами. Я не думаю, что органы предварительного следствия стали отправлять уголовное дело в суд имея хоть 1% сомнения в том то это лицо или не то", – сказал криминалист.

Напомним, что Ефремов вечером 8 июня вылетел на встречку на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee совершил лобовое столкновение с курьерским авто Lada, за рулем которого был уроженец Рязани Сергей Захаров. На следующий день мужчина умер в больнице.

В крови Михаила Ефремова выявили 2,1 промилле алкоголя, следы наркотиков. Экспертиза признала его вменяемым, вину свою изначально актер признал и даже попросил прощения у родственников погибшего.